Brexit op de catwalk: London Fashion Week verbiedt bont

Na New York en Amsterdam afgelopen week trapt komende donderdag Londen haar modeweek af. Met dit jaar een bijzonder statement op de planken: de organisatie van de modeweek verbiedt bont op de catwalk.

De British Fashion Council, die verantwoordelijk is voor de organisatie van London Fashion Week, is niet zomaar tot dit besluit gekomen. Ze heeft namelijk de mening gevraagd van een aantal vooraanstaande ontwerpers. Uit deze enquête bleek dat er sprake is van een ‘culturele verschuiving gebaseerd op idealen en keuzes gemaakt door designondernemingen, internationale merken alsmede op het gevoel van de consument,’ zo lezen we in het persbericht.

Toch komt het besluit tegen bont niet geheel uit de lucht vallen. Afgelopen februari, tijdens de laatste editie van de Britse modeweek, vonden er felle demonstraties van dierenrechtenactivisten tegen de shows plaats. Ook gaven vooraanstaande merken als Gucci aan niet langer met bont te werken. De klap op de vuurpijl kwam echter van het klassieke Burberry. Het oer-Britse merk kondigde eerder deze maand aan ook te stoppen met bont.

Londen Fashion Week vindt plaats van 14 t/m 18 september. Merken die meedoen zijn onder andere Anya Hindmarch, JW Anderson, Victoria Beckham, House of Holland, Burberry en Maison Margiela.

