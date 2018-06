Voor alle brides-to-be: dit pizza boeket wil je hebben

Trouwen is heel leuk, maar de weg ernaartoe kan nogal stressvol zijn. Er komt nu eenmaal veel kijken bij het plannen van je grote dag. De jurk, het haar, de locatie, de taart, de bloemen. Je kan het allemaal zo gek maken als je wil, dus waarom zou je niet voor iets origineels gaan? Neem bijvoorbeeld je boeket. Sinds kort is het mogelijk om geen bloemen in je boeket te doen, maar pizza. Ja, je leest het goed, een pizza boeket.

Pizzamerk Villa Italian Kitchen komt met een wel heel bijzonder product: in plaats van een traditionele bos bloemen bieden zij de mogelijkheid die te verruilen voor een eetbare variant met dunne bodem en extra veel kaas. Want: waarom zou je bloemen nemen als je ook voor een pizza boeket kan gaan?

Pizza boeket

De geniale uitvinding van Villa Italian Kitchen wordt handgemaakt en zorgvuldig samengesteld door Jessie Bearden, een food stylist uit New York. Op Instagram zegt het pizzamerk: ‘We zijn heel enthousiast om het trouwseizoen af te trappen met de lancering van ’s werelds eerste pizza boeket. Dit heerlijke accessoire is perfect voor koppels die van pizza houden en een manier zoeken hun bruiloft spannender te maken met een bijzonder ontwerp.’

En, durf jij het aan? Het is wel erg gevaarlijk in combinatie met een witte jurk als je het ons vraagt. Hoe dan ook: nu hoef je in ieder geval geen bloemsoorten uit te kiezen, maar in plaats daarvan pizzasoorten. We weten niet of het er bepaald makkelijker op wordt…

Bron: NSMBL | Beeld: Villa Italian Kitchen, Instagram