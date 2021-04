Beste nieuws van de dag: Bridgerton krijgt derde én vierde seizoen

Het zonnetje begint toch langzaam weer te schijnen, want Bridgerton krijgt niet alleen een tweede seizoen. Nee, nee, we kunnen ons op gaan maken voor een derde én vierde reeks. Tenminste, als we de geruchten moeten geloven dan.

Verschillende Amerikaanse media schreeuwen het nieuws al van de daken. Aangezien er een achtdelige boekenreeks is waar de serie op gebaseerd is, komt dit vervolg niet helemaal uit de lucht vallen. Er is immers nog génoeg te vertellen rondom de familie Bridgerton.

Bridgerton derde seizoen

Producent Shonda Rhimes, die ook verantwoordelijk was voor series als Grey’s Anatomy en Scandal, is blij dat er nu al twee extra seizoenen zijn besteld. ‘Het laat zien dat er veel vertrouwen is in ons werk.’ Het eerste seizoen van Bridgerton verscheen eind vorig jaar en was een groot succes voor Netflix. Wereldwijd keken er in de eerste 28 dagen nadat de serie was uitgekomen 82 miljoen huishoudens naar, het hoogste aantal in een dergelijk tijdsbestek ooit.

Dag Duke

Bridgerton, gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn, speelt zich af in de negentiende eeuw en gaat over Daphne Bridgerton uit een voorstaande familie, die wordt voorgesteld aan potentiële huwelijkskandidaten. Helaas is wel ook meteen slecht nieuws: de Duke of Hastings zal niet meer in het vervolg te zien zijn. Ja, sad, heel sad.

Verder zonder Simon

De acteur wist altijd al dat het om slechts één seizoen zou gaan. Hij verklaart: ‘Het gaat over een verhaallijn van één seizoen, met een begin, een midden en een einde. Ik dacht: ‘Dat is interessant’, want dan voelt het aan als een ‘limited series’. Ik kom, doe m’n ding, en dan gaat de Bridgerton-familie verder zonder mij.’

