Een kruisbestuiving tussen ‘Downton Abbey’, dat zich afspeelt in 1912-1925, en ‘Gossip Girl’ uit 2007-2012, wie had dat gedacht? De serie ‘Bridgerton’ op Netflix wordt nu al zo omschreven.

Dat we het komende Tweede Kerstdag voor het eerst sinds 2018 zónder een nieuwe seizoen van YOU moeten doen, is balen. Gelukkig laat Netflix ons niet helemaal aan ons lot over tijdens de feestdagen. Op Eerste Kerstdag verschijnt namelijk een andere gloednieuwe serie bij de streamingsdienst waarvan de trailer ons héél nieuwsgierig en excited maakt: Bridgerton.

‘Bridgerton’ op Netflix

De eerste beelden van Bridgerton beloven alvast een meeslepend historisch drama in de traditie van Downton Abbey en The Crown! Met een kleine twist, want dit 19e-eeuw spektakel heeft ook een verrassend hoog Gossip Girl-gehalte.

Roddels en schandalen

Dat zit zo. Bridgerton is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn. In het begin van de negentiende eeuw wordt de Britse adel opgeschrikt door een spraakmakende nieuwsbrief van de mysterieuze Lady Whistledown. Zij kent alle ins en outs van de Britse bovenklasse en schept er een duivels genoegen in om alle roddels en schandalen te delen met haar lezers. “Jullie kennen mij niet, maar ik ken jullie maar al te goed”, waarschuwt Lady Whistledown dan ook in de eerste trailer. Nou, hélemaal XOXO, toch?

Van de makers van ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Scandal’

Niemand minder dan Shonda Rhimes is één van de drijvende krachten achter Bridgerton. Zij tekende eerder voor hitseries als Grey’s Anatomy, Scandal en How To Get Away with Murder. Geen lullig cv, maar voor de rol van Lady Whistledown heeft Netflix pas écht een levende legende weten te strikken…

Mary Poppins

Zij wordt namelijk gespeeld door niemand minder dan Julie Andrews. Deze Oscarwinnaar speelde onder meer de hoofdrol in The Sound of Music en de titelrol in Mary Poppins. Kortom, genoeg talent aan boord om van Bridgerton een even spannend als stijlvol kostuumdrama te maken.

Bingen maar!

De serie is vanaf 25 december exclusief te zien bij Netflix en wij kunnen nú al niet wachten om die toch wat saaie en eenzame feestdagen van 2020 al bingend door te brengen! Zoals we Julie in de trailer horen zeggen: “The social season is upon us“, lockdown of niet. Dekentje, wijntje, restanten van de kaasplank en gaan met die banaan!