Dag Duke, hallo nieuwe gezichten: deze acteurs worden toegevoegd aan ‘Bridgerton’

Helaas, het bleek geen verlate 1 april-grap: we gaan de Duke of Hastings echt moeten missen in het tweede seizoen van Bridgerton. Toch is er niet alleen maar slecht nieuws. Want hoewel het dus een zwaar afscheid wordt, kunnen we ook een hoop nieuwe acteurs verwelkomen in de serie.

Ja, maak je dus maar op voor vier nieuwe gezichten.

Bridgerton nieuwe acteurs

Maak kennis met Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch en Rupert Young. Deze acteurs zullen we allemaal terug zien in het nieuwe seizoen van Bridgerton, zo meldt Variety. Het is nog niet bekend hoe groot de rollen van de nieuwe castleden worden. Mocht je al afkickverschijnselen vertonen, dan geen zorgen: de productie voor het vervolg van Bridgerton begint al deze maand.

Dag Duke

Helaas zonder Regé-Jean Page dus, die de rol van Simon Basett vertolkte. De acteur wist altijd al dat het om slechts één seizoen zou gaan. Hij verklaart: ‘Het gaat over een verhaallijn van één seizoen, met een begin, een midden en een einde. Ik dacht: ‘Dat is interessant’, want dan voelt het aan als een ‘limited series’. Ik kom, doe m’n ding, en dan gaat de Bridgerton-familie verder zonder mij.’

Seizoen 2

Het tweede seizoen zal zich weer baseren op de boeken van Julia Quinn. Verwacht wordt dat dit seizoen gebaseerd zal worden op Quinns The Viscount Who Loved Me. De ‘duke’ is dan ook alleen maar enthousiast over dit vervolg: ‘Ik ben enthousiast om te zien hoe ‘Bridgerton’ de wereld verder gaat blijven veroveren.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: ANP, Grazia | Beeld: Netflix