I burn for you: Bridgerton-ster Regé-Jean Page kan dus óók nog zingen

We kijken Bridgerton natuurlijk voor de verhaallijn, de prachtige kostuums, maar stiekem ook wel een beetje voor de Duke of Hastings. Helaas, Regé-Jean Page is al van de markt. Maar wist je dat hij naast acteren ook nog eens kan zingen? Ja, echt.

Regé-Jean mocht Saturday Night Live hosten en liet daar maar weer eens blijken vele talenten te hebben.

Regé-Jean Page zingen

Eigenlijk wilde de acteur duidelijk maken dat hij maar een gewone man is en totaal niet lijkt op zijn karakter in Bridgerton. Alleen daar denken fans toch wat anders over als hij een klein stukje van Unchained Melody begint te zingen. En natuurlijk kan het iconische ‘I burn for you‘ in deze sketch niet ontbreken.

I lost it when Regé-Jean Page started to sing " unchained melody" … who gave him the right to be able to sing?!?!??!?! 🥵 #SNLpic.twitter.com/dditxhoe8E — CarineK // still an august head (@CarineK) February 21, 2021

Enthousiast

Kijkers zijn al razend enthousiast vanwege dit kleine zangstukje (en sowieso door de acteur, dat terzijde). Maar er is meer. Regé-Jean doet namelijk ook nog mee aan een sing-a-long van het populaire nummer Drivers License van Olivia Rodrigo. Iemand merkt op: ‘Ik wist niet dat Regé-Jean Page ‘Drivers License’ horen zingen iets was wat ik nodig had, maar nu ik het heb gezien, kan ik niet stoppen met kijken.’ Toch maar een stukje zang toevoegen aan Bridgerton, makers?

i didn’t know that seeing regé jean page sing drivers license is something i needed, but now that i’ve seen it i can’t stop watching — sydney (@edgeofgreatgr) February 21, 2021

REGÉ-JEAN PAGE SINGING DRIVERS LICENSE BY OLIVIA RODRIGO!!! THIS IS NOT A DRILL pic.twitter.com/PVpcRAehQ8 — tori 🐝 | 📖: ccity (@torilovesatp) February 21, 2021

Hearing Regé-Jean Page sing drivers license was basically serotonin — Joan (@da_doll_house) February 21, 2021

REGÉ-JEAN PAGE SINGING DRIVERS LICENSE IS SOMETHING I NEVER THOUGHT I NEEDED OH MY GOD STOP IM FALLING IN LOVE AGAIN pic.twitter.com/JA8f6BThmY — riri (@seaweedbraens) February 21, 2021

