Verhaallijn ‘Bridgerton’ seizoen 2 vertoont gelijkenissen met Meghan en Harry

Oh, we kunnen niet wachten op seizoen 2 van Bridgerton. Want wat hébben we genoten van het eerste deel. En het vervolg op de populaire serie heeft heel wat voor ons in petto. Zo zou de verhaallijn gelijkenissen vertonen met het leven van Meghan en Harry.

Want Daphne en Simon krijgen natuurlijk hun eerste kindje. Adjoa Andoh, die de rol van Lady Danbury op zich neemt, verklapt deze juice aan Entertainment Tonight.

Huwelijksleven

De actrice verklaart: ‘Ik kan echt niet te veel zeggen, en dat zou je ook niet verwachten, maar ik denk dat we absoluut weten dat ze nu getrouwd zijn. Het is een nieuw huwelijksleven en ze hebben de baby, dus er zijn alle grillen van hoe dat is voor jonge mensen met een nieuwe baby.’

Bridgerton Meghan Harry

Ze vervolgt: ‘Ik bedoel, kijk naar Harry en Meghan, hoe is het als je een pasgeboren baby hebt? Wat voor invloed heeft het op je als [je] een jong stel bent met een kindje?’ We gaan dus zien hoe de personages van Phoebe Dynevor en Regé-Jean Page omgaan met de verliefdheid en het hevige verlangen dat nog steeds aanwezig is, terwijl hun leven tegelijkertijd natuurlijk erg veranderd is door de komst van de kleine spruit.

Interessante wending

Hoe ze daar mee omgaan, met elkaar, met hun familie, in bredere sociale kringen… We zullen het allemaal gaan meemaken. Andoh sluit af: ‘Ja, het zal interessant worden… En ook voor Simon, hoe word je een vader je als niet echt een vader hebt gehad?’ Wanneer seizoen 2 precies online komt, is nog niet duidelijk. Maar dat we dus iets van Meghan en Harry terug gaan zien in Bridgerton, dat staat vast.

