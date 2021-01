Fan van Bridgerton? Dan wil je deze series ook zien

Grote kans dat je Bridgerton in één weekend al hebt verslonden. We noemen de prachtige jurken, het drama, maar natuurlijk ook de Duke of Hastings. Toe aan wat nieuw kijkvoer? Dan wil je deze series zeker ook zien.

Bridgerton series

Hoewel er de geruchten gaan dat er zomaar acht (!) seizoenen zouden kunnen komen van Bridgerton, zal een vervolg nog wel even op zich laten wachten. Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieven te vinden.

The Spanish Princess

Koninklijke schandalen zorgen altijd voor een goede serie. Zeker als je daar ook nog eens een tienerprinses en heel wat liefdesbrieven bij optelt. The Spanish Princess geeft je een kijkje in het leven van Catharina van Aragon, de dochter van Isabella en Ferdinand van Spanje. Ze wordt naar Engeland gestuurd om daar haar toekomstige echtgenoot Arthur te leren kennen, maar wanneer hij plotseling komt te overlijden, staat haar leven op zijn kop. Want wat als ze moet trouwen met de vader van haar grote liefde? De serie is te zien op Amazon Prime.

Harlots

Harlots vertelt het juicy verhaal van concurrerende bordelen in het 18-eeuwse Londen. Gemaakt door een team van vrouwen én met een hoop bekende gezichten. We noemen een Jessica Brown Findlay uit Dowton Abbey en Alfie Allen uit Game of Thrones. Moet wel het bekijken waard zijn toch? Te vinden op Hulu!

The Tudors

Kon je wel genieten van al het lust en drama in Bridgerton? Dan ga je the Tudors ook zeker waarderen. Met wel vier seizoenen ben je wel even zoet en duik je in een deel van Henry VIII zijn nogal spraakmakende huwelijken (zes om precies te zijn).

Beecham House

John Beecham is een voormalig soldaat van de East India Company en arriveert in 1800 in Delhi. Hoewel hij vastbesloten is om een nieuw leven op te bouwen, draagt hij een duister geheim met zich mee. Kan hij dit wel voor zich houden? Beecham House is te kijken op Amazon Prime.

Dickinson

In Dickinson krijg je een kijkje in de jongere jaren van dichter Emily. Dit personage wordt gespeeld door Hailee Steinfeld en je kan heel wat humor verwachten. De serie is namelijk behoorlijk komisch én misschien een tikkie overdreven, maar hee, daar is niet altijd iets mis mee. Dickinson is te streamen via Apple TV.

Victoria

The Crown gaan we niet eens noemen in dit lijstje – die heb je vast al gezien – maar Victoria heb je misschien nog gemist. Deze serie gaat over de over-over grootmoeder van koningin Elizabeth. Al op 18-jarige leeftijd besteeg ze de troon en regeerde vervolgende 63 jaar over Engeland. Ook hier vergaap je je aan de prachtige kostuums en decoraties én werp je een blik in haar noodlottige romance met de jonge prins Albert. Eveneens te zien op Amazon.

Reign

In Reign wordt het verhaal van tienerkoningin Mary, Queen of Scots, verteld. Maar dat betekent ook seks, politiek en héél veel drama. Ook zij wordt naar het buitenland gestuurd om te trouwen, maar de serie gaat soms ook nét iets te ver. We hebben het over heksen, vergeten verhaallijnen en ja, zelfs echtgenoten die als geest hun opwachting maken. Reign kijk je gewoon op Netflix.

Genoeg series dus om de leegte van Bridgerton op te vullen! Zo ziet de cast er trouwens uit zonder hun kostuums, ook altijd leuk om even te gluren.

