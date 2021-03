Je favoriete ‘Bridgerton’-ster speelt mee in laatste seizoen ‘Younger’

Het duurt niet lang voordat het zevende en tevens laatste seizoen van Younger in première gaat. Op 15 april is het zover, en dat zal als het aan de fans ligt wel hoog tijd zijn ook. In eerste instantie stond het zevende seizoen namelijk al gepland voor juni 2020, maar we weten allemaal wat er toen gebeurde.

Sutton Foster keert terug als de 40-jarige Liza Miller, die zich om haar droombaan te krijgen een stuk jonger voor doet dan ze daadwerkelijk is. Wat volgt is een web van leugens en een ingewikkelde liefdestriangel tussen haar, collega Kelsey (Hilary Duff) en tattoo-artist Josh (Nico Tortorella). Ze keren allemaal terug, inclusief Phoebe Dyvenor die we nu allemaal vooral kennen als lady Daphne uit hitserie ‘Bridgerton’.

Opnameschema

Acteurs Miriam Shor (de statement-kettingen rockende Diana Trout) en Charles Michael Davis keren ook terug, zij het een stuk minder frequent dan we gewend zijn. Dat heeft alles te maken met de pandemie die roet in het eten van de premièredatum, maar ook hun opnameschema’s gooide. ‘Maar ze zullen altijd een integraal deel zijn van de ‘Younger’-familie en hebben zoveel hart en ziel in de serie gelegd’, zegt maker Darren Star.

Hoewel het zevende seizoen dus definitief het laatste is, hoeven fans niet meteen in zak en as te zitten. Er zit namelijk een spin-off aan te komen met een glansrol voor Hilary Duffs karakter Kelsey.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress