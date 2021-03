‘Bridgerton-ster Phoebe datet met de ex van Ariana Grande’

Nieuws dat we niet zo snel zagen aankomen, maar dat wél heel leuk is: Bridgerton-ster Phoebe Dynevor zou een romance hebben met comedian Pete Davidson. Dat is althans het gerucht dat nu rondzingt.

Pete Davidson had eerder relaties met Ariana Grande, Kate Beckinsale en Kaia Gerber. Hij lijkt het nu gemunt te hebben op Phoebe Dynevor, die we inmiddels allemaal kennen als Lady Daphne uit ‘Bridgerton’. De comedian werd door een fan gespot in het Britse plaatsje Altrinchem. Dat plaatsje is – toeval of niet – Phoebes hometown. Een nietsvermoedende inwoner spotte de beroemde comedian en vroeg om een selfie. Hij vertelde haar dat hij bij ‘vrienden’ logeerde.

Volgens The Daily Mail kunnen we van ‘vrienden’ in dit geval dus ‘Phoebe’ maken. Volgens ingewijden zijn de twee de afgelopen tijd close geworden. In februari was Phoebe nog in zijn hometown New York, al is dat toch minder opvallend dan een bezoek aan een random Brits dorp. We geven toe: het bewijs zou in de rechtszaal geen stand houden, maar omdat we het zo’n leuk koppel vinden geloven we gewoon dat Pete en Phoebe het samen heel gezellig hebben in Altrinchem.

Hopeloze romanticus

Als hij Lady Daphne inderdaad het hof maakt, kan de actrice in haar handjes knijpen. Pete omschreef zichzelf vorig jaar nog als ‘een hopeloze romanticus’. ‘Ik geloof in de ware liefde en ik geloof dat de liefde een geweldig iets is en hoop dat ik gelukkig genoeg ben om dat op een dag te vinden.’

