De geruchten ging al even, maar nu hebben oplettende fans een subtiele bevestiging gevonden dat Bridgerton-ster Phoebe Dynevor en comedian Pete Davidson wel degelijk aan het daten zijn. De twee werden al meerdere keren samen gespot, maar dragen nu zelfs matching kettinkjes.

Pete Davidson had eerder relaties met Ariana Grande, Kate Beckinsale en Kaia Gerber. Hij lijkt het nu gemunt te hebben op Phoebe Dynevor, die we inmiddels allemaal kennen als Lady Daphne uit ‘Bridgerton’.

Toeval?

De comedian werd door een fan gespot in het Britse plaatsje Altrinchem. Dat plaatsje is – toeval of niet – Phoebes hometown. Een nietsvermoedende inwoner spotte de beroemde comedian en vroeg om een selfie. Hij vertelde haar dat hij bij ‘vrienden’ logeerde. De Daily Mail kopte toen al dat de twee celebrities aan het daten waren, en nu geven ze zelf ook een subtiele en ietwat aandoenlijke hint.

Mathcy matchy

Phoebe en Pete dragen namelijk een matching kettinkje om hun nek. Zowel Pete als Phoebe zijn gespot met een zilver kettinkje waar de letters ‘PD’ aan hangen. Nu is het natuurlijk zo dat ze beide dezelfde initialen hebben, maar fans weten genoeg: dit is een subtiele uiting van hun liefde voor elkaar.

Serieus

Pete droeg het kettinkje tijdens zijn interview bij The Tonight Show van Jimmy Fallon. En Phoebe droeg het kettinkje tijdens een recente Q&A op Youtube. Vooralsnog zijn het niet meer dan geruchten, maar we geven toe: ze zouden een lief koppel vormen.

