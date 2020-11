Fan van Bridget Jones’s Diary? Dan wil je deze kerstfilm ook echt zien

Je kerst is natuurlijk niet compleet zonder op de bank te kruipen met Bridget Jones’s Diary. Lekker hard meeblèren met All By Myself was dit jaar nog nooit zó toepasselijk. Toch wel toe aan een nieuwe kerstfilm op je lijstje? Dan móet je Godmothered ook echt zien.

Ja, we kunnen ons soms best identificeren met Bridget Jones. Gelukkig kun je na duizend keer deze film gezien te hebben, nu je hart ophalen bij een nieuwe variant van dezelfde makers.

Bridget Jones’s Diary kerstfilm

Godmothered is namelijk van de hand van de regisseuse die ook Bridget Jones’s Diary maakte. Dat kan alleen maar veel goeds betekenen, toch? Het verhaal is wel even wat anders: de kerstfilm speelt zich namelijk af in de sprookjeswereld Motherland. Daarbij krijgen goede feeën een opleiding om kerstwensen te vervullen, maar dat gaat niet altijd over rozen.

The Grinch

Eleanor (Jillian Bell) wil namelijk alles op alles zetten om een niet vervulde kerstwens tóch nog werkelijkheid te laten worden. Maar kleine meisjes worden groot en de inmiddels volwassen vrouw is een ware Grinch geworden. Ze leefden nog lang en gelukkig? Laat Mackenzie (Isla Fischer) niet lachen.

Godmothered

Het leven is niet altijd een sprookje volgens Mackenzie, maar haar fairy godmother wil er alles aan doen om toch nog haar wensen in vervulling te laten gaan. Wat volgt is een waar Disney-verhaal gecombineerd met de realiteit van vandaag de dag. En hee, kunnen we niet allemaal wat magie gebruiken in deze gekke tijd? En zoals goede fee Eleanor het goed sarcastisch samenvat: ‘Tuurlijk elk sprookje begint met: er gebeurde iets geweldigs terwijl ze wijn zat drinken in haar joggingpak.’ Vanaf 4 december is Godmothered te zien op Disney+ en wij zetten deze kerstfilm à la Bridget Jones’s Diary in ieder geval rechtstreeks op ons lijstje.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia | Beeld: Still