Bridget Maasland deelt selfie zonder make-up: ‘En nog zo knap’

De kans is groot dat ook jij deze maandag wat last had van opstartproblemen, maar dat geldt niet voor Bridget Maasland (46). Direct nadat ze wakker werd, besloot ze een gezellige selfie te maken die eerlijk en puur is. Zónder make-up dus. Ze kan rekenen op heel wat complimenten!

Bridget kijkt met een grote glimlach de camera in en wenst haar volgers een fijne ochtend. Uit de hashtags wordt duidelijk dat ze net uit bed is.

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland)

Complimenten

De presentatrice kan in ieder geval rekenen op heel wat complimenten. ‘Eerlijke foto. Daar houd ik van en nog zo knap’, is onder meer te lezen. Een ander merkt op: ‘Niks meer aan doen. Gewoon mooi!’ Daarnaast is nog terug te vinden in de reacties: ‘Nou, dan zie je er nog goed uit😊’ en ‘Nu zie je hoeveel Mees op jou lijkt..’

Bron: Story | Beeld: Brunopress