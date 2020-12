‘Dan maar weer bankhangen!’, grapt de RTL Boulevard-presentatrice, verwijzend naar Nederland die weer op slot is. De foto is in 2006 gemaakt voor het erotische tijdschrift Playboy. Patricia Paay, Patrick Martens en Danny de Munk laten weten onder de indruk te zijn van het naaktkiekje. Anderen zoeken er meer dan alleen de lockdown achter. ‘Revenge pic,’ reageert een volger. ‘Die Dreetje weet niet wat hij heeft laten lopen.’

Bruiloft in aantocht

André Hazes (26) maakte zaterdag bekend dat hij zijn vriendin Monique (42) ten huwelijk had gevraagd. Een prachtige foto waaruit bleek dat Monique de vraag met een volmondige ‘ja’ had beantwoord sierde sociale media.

Plotselinge breuk

‘Brazes’ was net geen honderd dagen het gesprek van de dag: de relatie tussen André en Bridget eindigde afgelopen februari na een vakantie op Curacao, waar ook André’s toenmalige ex en inmiddels weer geliefde Monique Westenberg ook was. Last van liefdesverdriet heeft André niet gehad na de breuk met Bridget. Hij belandde vrijwel direct weer in de armen van Monique. Volgens geruchten is de zanger dan ook vreemdgegaan met zijn ex en is dat de reden waarom hij en Bridget uit elkaar zijn. Daar is niets van waar, zegt André in Veronica Magazine. ‘We hebben samen besloten te stoppen.’

Geen toekomst

André en Bridget hebben het tijdens hun relatie ook nooit gehad over de toekomst. ‘Daar waren we helemaal niet zo mee bezig. We hadden gewoon een leuke tijd. Ik was losgeslagen, lang leve de lol. Dat was wat ik toen nodig had,’ vertelt de zanger in het blad. Uiteindelijk hebben ze allebei ingezien dat ze samen niet werken, claimt hij. ‘Bridget en ik hebben allebei onze dingetjes. Wij hebben een partner nodig die daarmee om kan gaan en die voor ons zorgt. Je moet niet twee mensen met dingetjes bij elkaar zetten.’

Bron: Story| Beeld: Smulders