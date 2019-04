Britney Spears-fans protesteren tegen ‘gedwongen’ opname met ‘#FreeBritney’

Britney Spears heeft zichzelf onlangs vrijwillig laten opnemen in een Amerikaanse GGZ-instelling. Zo werd het nieuws op drie april naar buiten gebracht. Ze zou dit hebben gedaan na maandenlange zorgen over de gezondheid van haar vader. Veel fans geloven dit echter niet en daar hebben zij zo hun redenen voor…

Een oud-medewerker van de zangeres claimt dat de zangeres al veel langer ‘vast zit’ dan gedacht en dat dit tegen haar wil is. Britney’s vader, Jamie, zou haar hebben ingecheckt in de GGZ-instelling. Dit kan hij doen, omdat hij zeggenschap heeft gekregen over een groot deel van Britney Spears’ leven.

Medicatie

De oud-medewerker sprak de voicemail in van een Britney Spears fan-podcast, omdat hij zich ernstig zorgen zou maken over Britney. “Wat nu gebeurt is op zijn minst verontrustend te noemen.’, aldus de oud-medewerker. ‘Ze wilde niet gaan, dit was absoluut niet haar keuze,’ vervolgt hij. ‘Het ziet er niet naar uit dat er een einddatum gepland staat voor de opname.’ Jamie zou zijn dochter hebben laten opnemen omdat zij haar medicatie niet naar behoren slikte.

Protest

Op social media is er ondertussen een #FreeBritney-beweging gestart door fans, die hiermee hopen dat hun idool wordt vrijgelaten.

Britney Spears is currently being held against her will in a mental facility. Please spread awareness by using the hastag #FreeBritney We wish her the best. pic.twitter.com/VeIWYAkF8v — pop polls (@poppoIIs) April 19, 2019

We will never stop until her liberation. #FreeBritney pic.twitter.com/XrS4KLdKnh — Free Britney Movement (@MovementBritney) April 19, 2019

She said it herself.. now it’s time for us #britneyarmy to save and #freebritney pic.twitter.com/oKdpVfTipP — KEN DOLL (@kendoll1111) April 19, 2019

Beeld: ANP