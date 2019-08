Britney Spears is door het dolle heen over hot yoga

De filmpjes, foto’s én bijschriften van Britney Spears op Instagram zijn nog altijd even wispelturig als enkele maanden geleden. Ditmaal geen hyperactieve rondleiding in haar walk-in-closet, maar een moment van dankbaarheid. Want: onze Brit heeft hot yoga ontdekt en prijst in een van haar laatste posts God de hemel in uit dank voor deze fijne sport.

‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik God dank voor yoga. Ik ben nu vier weken bezig met hot yoga en ik vind het geweldig. Het is net als shoppen, je wilt het blijven doen! Geintje. Maar even serieus, ik voel dat mijn lichaam schoner en sterker is. Dus… namasté,’ aldus de popprinses op Instagram.



La Spears ging de afgelopen maanden door een zware periode, waarin ze onder meer in een kliniek zat om te werken aan haar mentale gezondheid. De laatste tijd lijkt het een stuk beter te gaan met haar en verscheen ze zelfs op de rode loper bij de première van de film Once Upon In Hollywood met haar vriend Sam Ashgari.

Toch blijven Brit’s filmpjes voor onrust zorgen. Want hoe harder onze Brit filmpjes post om te laten zien dat alles goed gaat, hoe meer twijfel er ontstaat bij de fans over haar geestelijke gesteldheid. En heb je het over de fans van Britney Spears, dan heb je het over FBI-agenten in de dop. Zo zouden haar extensions er verwaarloosd uitzien, zou haar make-up van drie dagen geleden zijn en wordt iedere milligram vet die ze aan- of afvalt tot in de puntjes benoemd.

