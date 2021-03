Vreemde Instagram-posts van Britney Spears zorgen voor verwarring bij fans

Dat er van alles aan de hand is rondom Britney Spears is je vast niet ontgaan. Toen onlangs de documentaire Framing Britney Spears verscheen heeft dat voor wat opheldering gezorgd, maar het lijkt erop dat dit de situatie helaas niet heeft verbeterd. Fans zijn nog steeds ontzettend bezorgd, en dat gevoel wordt versterkt nu Britney de meest vreemde foto’s op Instagram plaatst.

Of Britney zelf achter haar Instagram-account zit of iemand anders, dat is een raadsel voor haar fans. Op het account verschijnen niet alleen de raarste posts, er lijken ook hints verstopt te zitten in de berichten. Fans houden haar social media pagina dan ook nauwlettend in de gaten en speculeren met elkaar over wat de posts kunnen betekenen.

Britney Spears verwart fans

De laatste tijd deelde Britney allerlei foto’s die in het teken staan van de kleur rood. Zo zien we onder andere een rode koelkast, rode lippen en een kitten in een rood kastje voorbij komen. Fans vragen de zangeres bij iedere foto waar ze hiermee op doelt, maar dat antwoord geeft ze niet. Nu lijkt Britney overgestapt te zijn naar een nieuwe kleur. ‘Het roze project wordt volgende week gelanceerd’, laat ze op Instagram weten. Weer zijn haar fans in verwarring, want ze waren nog bezig met achterhalen wat het rode project was, en nu is er opeens een roze project.

Hints

Toch zijn de fans ervan overtuigd dat de kleuren iets moeten betekenen. Veel van Britney’s volgers denken dat zij hier iets mee wil zeggen, wat ze in woorden niet mag zeggen. Zo vroegen fans haar al eerder om een bepaalde kleur te dragen om een signaal te geven als het niet goed met haar gaat. Maar nu komt Britney met wel heel veel verschillende kleuren. Wat bedoelt ze hier toch mee?

Skelet

Maandag plaatste Britney opnieuw een cryptische foto en dit keer is ‘ie zelfs een beetje creepy. Ze deelde een zwart-witfoto van een vrouw die een baby draagt. De baby heeft het hoofd van een skelet. Hierbij schrijft ze: ‘Devil is in the details… wouldn’t want this baby to hit me one more time’. Juist…

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images