Niet langer de vader, maar de ‘care manager’ heeft nu het wettelijk gezag over Britney Spears

Al maanden leest het mentale welzijn van Britney Spears als een soap. Nadat de arts die verantwoordelijk was voor de medische behandeling van Brit plotseling overleed, kwam ook vader Spears in opspraak vanwege kindermishandeling. Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 473: niet langer Jamie Spears, maar Britney’s zorgmanager Jodi Montgomery heeft nu het wettelijk gezag over de 37-jarige zangeres.

Dit als gevolg van het verzoek van Jamie Spears vorige week, om tot 20 januari 2020 niet langer wettelijk verantwoordelijk te zijn voor zijn dochter Britney.

Vader Jamie kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen – waarvoor Britney zich begin dit jaar liet opnemen in een kliniek – en zou niet langer de last van het wettelijk gezag van zijn dochter willen dragen. Amerikaanse media vermoeden echter dat het ook iets te maken heeft met de aangifte die Britney’s ex-man Kevin Federline tegen hem heeft gedaan. Kevin beweert zijn 13-jarige zoon Sean te hardhandig door Jamie is aangepakt tijdens een ruzie.

Jodi Montgomery, de ‘care manager’

Dat was vorige week, en nu heeft de rechter het verzoek van Jamie Spears dus ingewilligd. Hiervoor moest het wettelijk gezag wel overgedragen worden aan iemand anders (aangezien Britney blijkbaar nog altijd niet in staat is om dit gezag zelf uit te oefenen?). Daarbij kwam Jodi Montgomery in de picture. Zij is al jaren de zogenoemde ‘care manager’ van Britney. Aan haar de taak om de zangeres te steunen en elke vorm van zorg te voorzien.

Timothy Benson, de dubieuze arts

Begin deze week werd ook bekend dat Timothy Benson, de arts die verantwoordelijk was voor de medische behandeling van Britney, plotseling is overleden. De psychiater (48) zou zijn overleden aan de gevolgen van een aneurysma, een verwijding van een bloedvat, meldt TMZ.

Bensons dood kwam slechts enkele weken voordat de rechter zich zou buigen over de behandeling van de zangeres door de arts. De rechtbank zou binnen tien dagen een rapport ontvangen van een onafhankelijk beoordelaar en aan de hand daarvan bepalen of de medische zorg die de zangeres kreeg passend was.

Britney’s moeder Lynn stelde vragen bij de zorg die haar dochter kreeg. Ze twijfelt of Benson wel de juiste medicijnen heeft voorgeschreven in de tijd dat Britney kampte met ernstige mentale gezondheidsproblemen.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images