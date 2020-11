Hoewel fans van Britney Spears (38) zich al maanden zorgen maken over haar mentale toestand, is er volgens de zangeres niets aan de hand. In een filmpje op Instagram vertelt ze dat ze nog nooit zo gelukkig geweest is.

Nog nooit zo gelukkig geweest

Dat vertelt ze in heel rap tempo, gehuld in wederom een hotpants tot net aan de schaamstreek en drie dagen oude mascara. “Ik weet dat er een heleboel geruchten over me de ronde gaan en dat er veel mensen zijn die leugens over me vertellen”, steekt Britney van wal in de video. “Maar ik wil jullie bij deze laten weten dat alles prima gaat. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Heel veel liefs voor jullie allemaal!”

Hou hiermee op

Toch lukt het de 38-jarige zangeres niet om haar fans te overtuigen van. Die maken zich nog steeds zorgen om de mentale toestand van Britney Spears. “Mijn God, wat praat je snel. Wat heb je in vredesnaam gedronken?”, schrijft een volger. Een ander reageert: “Lieve schat, voor ons hoef je de schijn niet op te houden. Iedereen kan zien dat het niet goed met je gaat. Hou hiermee op en zoek hulp. En weet dat wij er voor je zijn.”

Britney’s mentale gezondheid is een van de trending topics van dit jaar. Al jaren maken de trouwe fans zich zorgen om de zangeres. De theorie luidt als volgt: Britney Spears staat onder curatele sinds haar mentale inzinking in 2007 en mag sindsdien geen eigen beslissingen over haar leven nemen. Haar fans spreken van gevangenschap: mag Britney zelf bepalen hoe ze haar dag doorbrengt, laat staan haar huis verlaten?

Comateuze patiënt

Vader Jamie beheert sindsdien haar vermogen, maar Britney ligt al maanden met hem in de clinch omdat ze zelf weer over haar geld wil kunnen beschikken. In de rechtszaak rond de curatele vergeleek de advocaat van Spears de zangeres onlangs nog met een comateuze patiënt.

Tot overmaat van ramp deelt Britney vandaag ook een nieuw dansfilmpje, waarin ze weer een verwarde indruk lijkt te maken. “Ik vind het heerlijk om voor een groot publiek te staan, maar ik dans ook graag voor mezelf”, laat ze weten in het bijschrift. “De taal van dans is zo mooi. Je kan op die manier zoveel zeggen zonder een woord te gebruiken. Gebruik je lichaam op de manier die jij wil!”