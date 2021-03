Britney Spears noemt documentaire ‘gênant’

Iedereen leefde uitvoerig mee met Britney Spears nadat afgelopen maand de documentaire ‘Framing Britney’ uitkwam. Hoewel de documentaire bedoeld was als een hart onder de riem, kon Brit er zelf maar moeilijk naar kijken. Dat zegt de popster in een Instagrampost.

‘Ik vond de manier waarop ze me lieten zien gênant’, zeg Britney over de documentaire. ‘Ik heb twee weken gehuild en nou ja, ik huil nog steeds af en toe.’ Ze heeft naar eigen zeggen niet de gehele docu bekeken, maar werd wel ‘erg verdrietig’ van de korte fragmenten die ze opving.

Mentale inzinking

In ‘Framing Britney Spears’ wordt duidelijk hoe de zangeres al op jonge leeftijd werd achterna gezeten door paparazzi die haar op de voet volgden in aanloop tot haar mentale inzinking in 2007. Ook is te zien hoe (mannelijke) journalisten haar onbeschroomd vroegen of ze nog maagd was en of ze haar borsten had laten doen.

‘Beledigd en beschaamd’

Volgens Brit maakt de documentaire geen verandering in haar moeizame band met de media. ‘Ik leg me al mijn hele leven bloot door op te treden voor een publiek. Er is een hoop kracht en vertrouwen in het universum voor nodig om je echt kwetsbaar op te stellen, en ik ben altijd zo bekritiseerd, beledigd en beschaamd door de media. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.’

‘Niet perfect’

In de video bij de post danst de popster uitbundig op het nummer ‘Crazy’ van Aerosmith. ‘Iedere dag dansen brengt me geluk. Ik ben niet hier om perfect te zijn. Perfectie is saai. Ik ben hier om vriendelijkheid door te geven.’

