Britney Spears noemt documentaires over haarzelf ‘hypocriet’

Wat is er nou precies met Britney Spears (39) aan de hand? Het is de vraag waar we allemaal antwoord op willen weten. En dus worden er meerdere documentaires over de zangeres gemaakt worden. Zelf is ze alleen niet zo weg van deze docu’s. Ze laat op Instagram van zich horen en noemt de documentaires hypocriet.

In de video is ze, zoals we van haar gewend zijn, dansend te zien. Maar het gaat vooral om de tekst die bij de video geschreven is.

Traumatisch

Het leven van Britney Spears ging lang niet altijd over rozen en ze heeft een aantal traumatische ervaringen gehad. Daarover zegt ze: ‘Waarom is het nodig om de meest traumatische momenten uit mijn leven, wat al van jaren geleden is, maar te blijven herhalen?’

Verder schrijft ze dat 2021 zeker al een stuk beter gaan dan 2020, ‘maar ik had nooit kunnen weten dat het zo zou zijn’. Ze vervolgt: ‘Er zijn zoveel documentaires over mij gemaakt, waarin andere mensen hun kijk op mijn leven geven. Wat zal ik ervan zeggen? Dat ik me gevleid voel? Deze docu’s zijn allemaal zo hypocriet.’

Media

Britney noemt de documentaires hypocriet omdat deze steeds afgeven op de rol van de media in haar leven. Maar wat de documentaires doen, is in haar ogen juist precies hetzelfde. ‘Ik wil jullie eraan herinneren dat ik ondanks zware periodes in mijn leven veel meer leuke, dan slechte dingen heb meegemaakt. Maar helaas is de wereld meer geïnteresseerd in negatieve verhalen.’

Ze vertelt dat dit de reden is dat ze zich lekker op het dansen blijft richten. ‘Er staan gelukkig een paar fijne reisjes op mijn schema, waar ik me in verschillende dansstudio’s kan uitleven. En ik hoop een kleine vijver met koikarpers in mijn tuin aan te leggen, want daar word ik blij van. I know I’m weird, maar ik houd van mijn achtertuin’ schrijft ze.

Tot slot geeft ze nog een sneer naar de paparazzi die ook sprak in één van de documentaires over haar leven. Ze schrijft: ‘En nee paparazzi, ik wilde niet dat jij en je crew mij volgde’.

