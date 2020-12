Britney Spears nog tot september 2021 onder curatele van vader

De rechtszaak tussen Britney Spears en haar vader Jamie neemt weer een nieuwe wending. De popster kreeg tijdens een besloten zitting te horen dat ze tot september 2021 onder curatele blijft staan, zo melden Amerikaanse media.

De zangeres zou nog tot februari onder toezicht van haar vader staan, maar dat is nu dus verschoven. De zangeres heeft in augustus de rechter verzocht Jamie op te laten stappen als haar curator. Sindsdien is de relatie tussen Britney en haar vader verslechterd. Volgens Jamie hebben de twee elkaar niet meer gesproken sinds de zangeres naar de rechter is gestapt. Britney zou graag willen dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor haar financiën.

Mentale inzinking

Britney’s mentale gezondheid is een van de trending topics van dit jaar. Al jaren maken de trouwe fans zich zorgen om de zangeres. De theorie luidt als volgt: Britney Spears staat onder curatele sinds haar mentale inzinking in 2007 en mag sindsdien geen eigen beslissingen over haar leven nemen. Haar fans spreken van gevangenschap: mag Britney zelf bepalen hoe ze haar dag doorbrengt, laat staan haar huis verlaten?

Relatie bekoeld

Hoewel de zangeres door de jaren heen al geregeld heeft geprobeerd dit te veranderen, is de relatie pas in de laatste maanden bekoeld. ‘Ik hou van mijn dochter en ik mis haar heel erg’, vertelde Jamie aan CNN. ‘Als een gezinslid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moeten gezinnen daar iets aan doen, zoals ik de afgelopen twaalf jaar heb gedaan.’

Bron: ANP | Beeld: Getty Images