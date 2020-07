Wie regelmatig de foto’s en filmpjes van Britney Spears voorbij ziet komen op Instagram, heeft slechts een paar woorden nodig om de zangeres te omschrijven. Laag uitgesneden broekjes, verlopen mascara en dansjes en uitspraken waar niet echt een pijl op te trekken is. Niet zo gek dat de posts van La Spears regelmatig voor de nodige ophef en verwarring zorgen. Toch reageert Britney Spears nu zelf een keer op alle commotie.

Al jaren maken de trouwe fans zich zorgen om de zangeres. De theorie luidt als volgt: Britney Spears staat onder curatele sinds 2007 en mag sindsdien geen eigen beslissingen over haar leven nemen. Haar fans spreken van gevangenschap: mag Britney zelf bepalen hoe ze haar dag doorbrengt, laat staan haar huis verlaten?

De onnavolgbare posts van de zangeres lijken de zorgen alleen maar te voeden. Ze verschijnt vaak voor de camera met uitgelopen make-up, doet bizarre dansjes en een gedachtegang lijkt te ontbreken. De posts variëren van ‘I lovee hot yoga!!!!’ tot ‘I accidently burned down my gym hihi!’

‘Dit ben ik als ik blij ben’

Toch ziet Britney het van een heel andere kant: ‘Dit ben ik als ik blij ben.’ Onder een plaatje met de quote ‘Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong’ schrijft ze dat de zorgen niet nodig zijn.

‘Ik begrijp dat sommige mensen mijn posts niet leuk vinden of ze niet snappen, maar dit ben ik als ik blij ben. Dit is mijn authentieke zelf, echter dan dit krijg je het niet.’

Ze vervolgt dat ze anderen wil inspireren om hetzelfde te doen. ‘Wees jezelf zonder anderen te pleasen. Dat is de sleutel tot geluk.’

