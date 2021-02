Britney Spears doet stapje terug: ‘Ik wil proberen een gewoon mens te zijn’

Sinds het uitkomen van de documentaire Framing Britney Spears staat de wereld op zijn kop. Fans, artiesten en celebrities zijn in shock na het zien van de onthullende beelden over het leven van de popster. Op Instagram laat Britney zelf weten tijdelijk een stapje terug te doen uit de spotlights, om te proberen een ‘normaal leven’ te leiden.

De hasthag #freebritney was al vaker trending, maar heeft nu een nog grotere betekenis én grotere aanhang gekregen. Fans willen dat Britney het zeggenschap over haar eigen leven weer volledig terugkrijgt, en niet langer moet leven onder het strenge regime van haar vader.

Onconventioneel leventje

Het leven van Britney Spears is op zijn zachts gezegd onconventioneel. De blondine treedt al op sinds ze een klein kind was. Met haar hit ‘Baby One More Time’, schreef ze geschiedenis in 1998, en sindsdien is ze niet meer weggeweest uit de spotlights. Ze was nog maar 16 jaar. Dat is natuurlijk waar ieder beginnend artiest van droomt, maar het leven van Britney kende juist dankzij haar ongekende succes ook diepe dalen.

Lees ook:

Fans zijn geraakt door documentaire Framing Britney Spears

Toxic

De fame, de aandacht, de niet-aanwezige anonimiteit en het 24/7 gevolgd worden door paparazzi en fans eisten meerder malen hun tol. En de aandacht van de roddelbladen was en ís al helemaal Toxic (see what I did there?). Hoe het is om een normaal leventje te leiden, weet ze niet. En dus laat de zangeres met een video op Instagram weten dat ze tijdelijk een stapje terug doet.

Normaal mens

Bij de video schrijft Britney Spears: ‘Ik kan niet geloven dat dit optreden van Toxic van 3 jaar geleden is! Ik zal er altijd van houden om op het podium te staan ​​, maar ik neem tijd voor mezelf om te leren een normaal persoon te zijn’, aldus de popster. Hoe deze break er precies uit gaat zien weten we niet, maar een beetje rust in huize Spears kan alleen maar een gezonde beslissing zijn.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)