Het is hommeles in huize Spears: vader Britney verdacht van kindermishandeling

Wie had gedacht dat Samantha de Jong en Britney Spears zoveel met elkaar gemeen zouden hebben? Beiden zijn blond, verknocht aan social media en verkeren in een nogal wisselvallige mentale toestand. Waar Samantha al een jaar hard aan het werk is om de voogdij over haar kinderen terug te kijken, is Britney deze onlangs (deels) kwijtgeraakt. De zangeres en haar ex Kevin Federline hebben hun voogdijregeling aangepast, waardoor ze vaker bij hun vader dan bij hun moeder zijn.

Na hun turbulente relatie lieten Brit en Kev – destijds haar achtergronddanser – in 2007 hun scheiding vastleggen, waarbij de voogdij over hun twee zoons 50/50 werd verdeeld. Nu is die regeling officieel gewijzigd en zijn de jongens dertig procent van de tijd bij Britney en zeventig procent van de tijd bij Kevin. Opvallend is dat de papieren voor de aanpassingen vorig jaar al zijn ingediend.

Mishandeling

Met het naar buiten komen van de nieuwe voogdijregeling zijn ook andere ontwikkelingen aan het licht gekomen. Volgens Kevin heeft de vader van Britney, Jamie, hun 13-jarige zoon mishandeld. Dit zou vorige maand zijn gebeurd toen Jamie ruzie had met zijn kleinzoon Sean. Hij zou de jongen ruw hebben vastgegrepen.

TMZ weet te melden dat de tiener niet gewond raakte, maar de politie het incident momenteel wel onderzoekt. Agenten zouden hebben gesproken met getuigen om te bepalen of ze een zaak kunnen maken van de vermeende mishandeling. Kevin deed de aangifte al op 25 augustus.

Britney en Kevin hebben nog een zoontje, Jayden (12).

Turbulente tijden

De situatie van Britney Spears zorgt al een aantal maanden voor onrust. Eerder dit jaar liet ze zich opnemen in een kliniek omdat ze niet zou kunnen dealen met de ziekte van haar vader. Sindsdien post ze twijfelachtige filmpjes over hot yoga of de herindeling van haar inloopkast. Het lijkt alsof Britney niet beter weet dan dat ze trucjes voor de camera moet doen en dus post ze filmpjes van turnoefeningen en de handstand. Eind april was zelfs de hashtag #freeBritney trending, omdat fans dachten dat ze tegen haar wil in werd vastgehouden in een kliniek.

