De documentaire ‘Framing Britney Spears’ deed veel stof opwaaien. Fans speculeerden al tijden dat de zangeres de regie over haar leven kwijt was door het strenge conservatorschap van haar vader. Ze kregen gelijk, want Britney heeft een vervanger voor daddy Spears op het oog.

Ze wil dat Jodi Montgomery de belangrijke taak van haar vader overneemt. De professioneel gelicentieerde conservator nam in september 2019 al tijdelijk het stokje van Jamie Spears over, wegens gezondheidsproblemen waar hij destijds mee kampte.

Even een opfrissertje, want hoe zat het ook alweer? Jamie Spears werd in 2008 officieel benoemd tot co-conservator van Britney’s nalatenschap en persoon. Dit houdt in dat hij alle belangrijke beslissingen over het leven en de bezittingen van zijn dochter sindsdien gemaakt heeft, en nog steeds maakt. Maar daar is dochterlief Britney klaar mee.

Regie terug in eigen handen