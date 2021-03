Britney deelt zeldzame foto met zoons én schrijft persoonlijke boodschap

Het gebeurt zelden dat Britney Spears (39) haar zoons laat zien op social media. Toch deelt de zangeres op Instagram een liefdevol plaatje met Sean (15) en Jayden (14). En wat zijn haar mannen inmiddels groot geworden!

Britney laat weten bij de kiekjes: ‘Het is zo raar hoe de tijd vliegt. Mijn jongens zijn nu zo groot. Ik weet het… het is voor iedere moeder, en vooral voor een moeder van jongens, moeilijk om ze zo snel te zien opgroeien.’

Britney Spears zoons

De zangeres geeft aan dat haar jongens het goed doen. ‘Ik heb enorm veel geluk want mijn twee baby’s zijn echte heren en enorm aardig dus ik moet wel iets goeds hebben gedaan’, vervolgt Spears. ‘Ik heb al een tijdje geen foto’s van ze gepost omdat ze nu op een leeftijd zijn waarop ze op zoek gaan naar hun eigen identiteit en dat snap ik helemaal.’

Tieners

Britney kreeg Sean en Jayden samen met haar ex-man Kevin Federline, met wie ze getrouwd was van 2004 tot 2007. De foto komt kort nadat Us Weekly meldde dat de zangeres haar kinderen minder vaak ziet nu ze tieners zijn.

Documentaire

Door de documentaire Framing Britney Spears is de situatie van de zangeres weer volop in de aandacht. Haar rechtszaak tegen het conservatorschap is in volle gang en in een post blikt ze terug op het gekke afgelopen jaar. Ze hoopt dan ook een frisse start te maken nu de maand maart is aangebroken.

Gekkenhuis

‘Het was een gekkenhuis afgelopen jaar’, zo omschrijft Spears 2020. ‘Waarin ik het gevoel had dat God zijn tranen over ons heeft geplengd. Het coronavirus heeft zoveel stuk gemaakt. En daarom moeten we dit nieuwe jaar aangrijpen om onszelf te reinigen en zowel lichaam als geest weer op orde te krijgen.’

Soms een huilbui

Ze sluit af: ‘Het is belangrijk om te bidden en lief voor jezelf te zijn. Ik neem me voor dat ik mezelf toesta dat ik niet altijd sterk hoef te zijn of sterk hoef over te komen. En dat het oké is om soms een huilbui te hebben. Ik hoop dat iedereen dit jaar groeit en heelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Onthoud dat je altijd aardig voor elkaar moet zijn!’.

