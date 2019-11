De Britse Islanders floppen gigantisch als influencers

Een leuk onderzoekje bij onze overzeese buren. Daaruit blijkt dat deelnemers van Love Island die na hun avontuur in de villa gaan ‘influencen’ geen knip voor de neus waard zijn.

Uit het onderzoek van Money Saving Heroes blijkt dat maar liefst twee vijfde van de Britten weigert een product te kopen dat door een beroemdheid wordt aangeprezen. De producten die worden aangeprezen door ex-deelnemers van Love Island en Kim Kardashian worden het meest gewantrouwd door consumenten.

Boycot van producten

39 procent van de Britten zegt dat ze geen product zullen kopen als dat product gelinkt is aan een beroemdheid. En daar blijft het niet bij: meer dan de helft van dit percentage boycot zelfs producten die worden aangeprezen door Kim Kardashian, de Islanders of – ook niet geheel verrassend – Engelse voetballers.

Practice what you preach

De reden voor dit wantrouwen? In 43 procent van de gevallen vinden ze de betreffende beroemdheid niet leuk. Ook geloven de deelnemers van de enquête niet dat de betreffende beroemdheden de producten daadwerkelijk zélf gebruiken (zoals ze beweren terwijl ze poseren met een kop detox-thee).

Influencer marketing: een flop?

Toch is influencer marketing hiermee niet geheel geflopt. De andere kant van het verhaal is dat maar liefst 61 procent zich nog altijd laat beïnvloeden door influencer marketing. De drie Britse beroemdheden met de grootste commerciële invloed zijn Sophie Hinchliffe (bij ons relatief onbekend, maar te vergelijken met Marie Kond0), Dani Dyer en Lewis Hamilton.

En yes, de trouwe Love Island-fan weet dat Dani Dyer tevens een ex-deelnemer van Love Island is. Toch heeft zij zich anders in de markt weten te zetten dan haar mededeelnemers. Zo promoot ze maar zelden producten in haar feed en heeft ze alleen maar met gevestigde merken samengewerkt. Ook heeft Dani haar focus verplaatst van Instagram naar tv en mag ze zichzelf presentatrice van MTV noemen.

No more #spon

Uit het onderzoek van Money Saving Heroes bleek verder dat consumenten per jaar £ 256 uitgeven aan influencermarketing gerelateerde producten. Dat is omgerekend zo’n 300 euro. De moeite waard, zou je kunnen zeggen, voor al die bedrijven met tandpasta, lippenbalsems en noem het maar op. Toch zou je je kunnen afvragen of we – nu sommige merken bewust geboycot gaan worden – een nieuw #nomorespon-tijdperk ingaan?