Slecht nieuws voor alle liefhebbers (en dat zijn er heel veel) van de Britse versie van ‘Love Island’. De realityserie is dit jaar niet meer te zien.

De opnames van het populaire guilty pleasure-programma worden vanwege de coronacrisis uitgesteld, laat ITV-zenderbaas Kevin Lygo maandag weten aan de Daily Mail.

Oh rainy Londen

Eerder werd nog gekeken naar de mogelijkheid om de vrijgezellen te laten verblijven in een Londense villa in plaats van op de vaste stek op het zonnige Mallorca. Vanwege de omstandigheden bleek ook die optie niet mogelijk om “het welzijn van alle betrokkenen” te garanderen.

“We vinden het erg jammer voor fans van de show, maar het is het allerbelangrijkst dat we het veilig kunnen maken en Love Island komt sterker dan ooit terug in 2021″, aldus Lygo. Overigens is er altijd nog een alternatief, want via Videoland kun je alle zes de seizoenen streamen.

Caroline Flack

De show kwam eerder dit jaar nog in het nieuws nadat voormalig presentatrice Caroline Flack (40) een einde aan haar leven had gemaakt. De presentatrice stopte in december met werken nadat ze was aangeklaagd voor de mishandeling van haar vriend, die niet wilde dat ze voor de rechter zou komen. De roddelpers schreef veelvuldig over de zaak. Na haar dood werd een petitie voor strengere wetten voor de media door meer dan 850.000 mensen ondertekend.