Britse royals willen diversiteitsmedewerker aanstellen

Het spraakmakende interview dat Meghan en Harry gaven bij Oprah is bij ‘The Queen’ niet in de koude kleren gaan zitten. In het interview kwam naar voren dat er racistische uitspraken zijn gedaan richting het stel, onder meer over de mogelijke huidskleur van zoontje Archie, toen Meghan nog zwanger was. Nu blijkt dat er een ‘Chef diversiteit’ moet komen bij de Britse royals.

Zo meldt Mail on Sunday. Volgens hen zijn er plannen om deze chef aan te stellen en zo de Britse monarchie te moderniseren. Ondanks dat de timing wel erg toevallig lijkt, melden grote Britse kranten en nieuwsorganisaties dat het in werking stellen van een Chef diversiteit al in gang is gezet vóór het interview van Meghan en Harry.

Toch hebben veel mensen daar hun twijfels over. Ook NOS-correspondent Tim de Wit. Hij zegt tegen NOS: ‘Het kan haast geen toeval zijn dat dit nieuws nu naar buiten komt. Dit moet je echt zien als het paleis dat zegt: de boodschap is aangekomen.’ Prins William ontkent nog steeds in geuren en kleuren dat er in het Britse Koningshuis sprake is van racisme.

Reactie Queen Elizabeth op racisme aantijgingen

Koningin Elizabeth liet eerder in een verklaring weten de aantijgingen van racisme in de koninklijke familie serieus te nemen. Eerder zei ze in een verklaring: ‘De hele familie is bedroefd te vernemen hoe moeilijke de voorbije jaren zijn geweest voor Harry en Meghan. De kwesties die ter sprake gekomen zijn, en in het bijzonder over ras, zijn zorgwekkend. Hoewel er verschil van mening kan zijn over sommige herinneringen, worden ze zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken.

The Queen sloot haar verklaring af met: ‘Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde familieleden blijven.’

Bron: ANP, NOS | Beeld: Getty Images