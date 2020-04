You go girl: Complimenten stromen binnen voor ‘killerbody’ Britt Dekker

Britt Dekker, is that you? De presentatrice die we normaal alleen zien in paardrijkleding of achter de desk van een programma, weet haar volgers positief te verbazen. Op Instagram deelt ze met haar 266.000 volgers een bikinifoto. Op die foto is haar afgetrainde lichaam goed te zien.

De 28-jarige presentatrice geniet met volle teugen van het zonnetje. Bikini aan en gáán, zouden wij denken, maar Britt gooit het over een andere boeg: ‘Horseriding & fries’ schrijft ze bij haar foto, refererend naar de balans in haar leven.

Complimentenregen

Maar waar zijn die frietjes dan gebleven, vragen volgers zich massaal af. “Wat een lijfffff!!!!”, reageert YouTuber Dionne Slagter, beter bekend als OnneDi. Ook acteur Tygo Gernandt laat van zich horen en noemt het lichaam van Britt een “killerbody”. Ook fans strooien met complimentjes. Zo schrijft iemand: “Je mag trots op je zijn, je ziet er prachtig uit.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Take Me Out

Momenteel is de blondine wekelijks op televisie te zien met haar programma Britts Gouwe Ouwen. Waar we haar in eerste instantie van kennen? Jaren geleden brak ze onbedoeld door na haar deelname aan datingprogramma Take Me Out. “De meeste BN’ers stippelen hun hele carrière uit: ze gaan bij de krant werken, worden redacteur, gaan presenteren”, vertelde ze er eerder over in Flair. “Ik werd gewoon voor de lol door een vriendin opgegeven voor Take Me Out, maar ik vond het eerst helemaal niks.”

Geen weg terug

Waar Britt vooral aan moest wennen, was het wereldje waar ze ineens in terecht kwam. “Op de manege waar ik voor vijftien euro per dag werkte was het simpel: geen geroddel, geen gezeik. In de visagieruimte van Take Me Out zag ik meteen allemaal van die types die ik op school altijd had ontweken: meiden die alleen maar bezig zijn met hun uiterlijk, hun haar en jongens”, aldus Dekker in hetzelfde interview. “Ik voelde me totaal niet op m’n gemak en heb me er op dag één expres uit laten stemmen, maar eenmaal thuis hing de redactie alweer aan de lijn: of ik niet terug wilde komen, alsjeblieft? Ze zouden me per aflevering goed betalen en ik zou ze er enórm mee helpen. Ik ben teruggegaan en voelde me daarna niet meer vrij om eruit te stappen. Bijna elke week zat ik in De TV Draait Door en kort daarna was ik een paar keer te gast in de media-uitzending van De Wereld Draait Door. Er was geen weg meer terug.”

