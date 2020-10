Broer van Joey vecht voor zijn leven na heftig auto-ongeluk

Deze week kwam het mooie nieuws naar buiten dat Bachelorette-deelnemer Joey een nieuwe liefde heeft gevonden. Helaas is het geluk nu ver te zoeken bij Joey. Hij deelt een vreselijke bericht op Instagram waarin te lezen is dat zijn broer op dit moment vecht voor zijn leven.

De normaal zo vrolijke en positieve Joey begint zijn bericht met: “Het schrijven van teksten, dat gaat mij meestal goed af. Ik probeer te motiveren en te inspireren. Laten zien hoe mooi het leven kan zijn. Maar wat kan het leven ook KUT zijn!” Uit de post blijkt dat zijn broer ligt te vechten voor zijn leven na een enorm auto-ongeluk.

Opzoek naar kracht

“Op dit moment zoek ik alleen maar kracht. Kracht, niet voor mijzelf, maar voor mijn broer, mijn bloed, mijn alles,” vervolgt hij zijn bericht. Uit de volgende woorden kun je opmaken hoeveel zijn broer voor hem betekend. “Hij is zo ongelooflijk sterk, een echte vechter, nog steeds met gebalde vuisten aan het strijden. Aan het strijden om thuis te komen, thuis komen bij ons, thuis komen bij zijn 3 kindjes, want die kunnen niet zonder papa!”

Bidden, hopen en strijden

Joey geeft niet op. “We bidden voor je, We hopen voor je, We strijden voor je, En we zijn er voor je pik Kom thuis, Ik hou van je ❤ ” Ook zijn volgers wensen hem allemaal enorm veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, RTL Beeldbank