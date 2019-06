Zo kan het ook: vrouw kiest 34 bruidsmeisjes om fantastische reden (en wilde er eigenlijk 50)

Voor veel bruiden zijn de voorbereidingen op een trouwerij aardig stressvol. Een van de hamvragen: wie behoort tot je inner circle en krijgt de eer om een van je – gemiddeld genomen – drie bruidsmeisjes te zijn? De Amerikaanse bruid Casme Carter zag haar innerlijke bridezilla al op de loer liggen en besloot het over een andere boeg te gooien: zij koos 34 bruidsmeisjes.

Nadat Casme tijdens een familiereisje ten huwelijk werd gevraagd door haar vriend Gary, stapte het koppel afgelopen 2 juni in het huwelijksbootje in Destin, Florida. Zeggen wij Florida, dan mag je inderdaad denken aan zonnestralen en beachy vibes. En in dit geval aan 34 bruidsmeisjes.

Casme koos oorspronkelijk voor vijftig bruidsmeisjes, maar vanwege familierelaties en dienstplichten van de overige meiden werden het er 34: zes zussen en 28 vriendinnen.

Maar waarom zoveel? Door haar werk als zangeres, entertainer en mentor heeft Casme veel vrouwen leren kennen door women empowering groups. ‘Ik wilde hen allemaal de liefde laten voelen. De liefde waar ik zolang voor heb gebeden en op heb gewacht. Ik wilde hen getuigen laten zijn van deze prachtige liefde,’ vertelt Casme aan CNN.

Dat resulteerde in een geweldig vrijgezellenfeest, met alleen maar liefde, zang en gedans.

Leuk feitje: de 34 vrouwen wisten tot aan het vrijgezellenfeest niets af van het totale aantal bruidmeisjes. Casme had hen in verschillende groepsapps ingedeeld. De enige voorwaarde die Casme aan haar vriendinnen stelde, was dat ze strandjurken in neutrale tinten moesten meenemen, inclusief zwemkleding en khaki’s.

‘Alles aan deze bruiloft was anders. Het was zo leuk om ze allemaal naast me te hebben.’