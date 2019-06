Bruidsmeisjes en ceremoniemeesters opgelet: je kunt er nu voor zorgen dat Glennis Grace als verrassing komt zingen op een bruiloft

Wat zou een bruiloft nou echt helemaal afmaken? Wat is de ultieme kers op de taart? Hoe ga je over the top? Reken maar van yes dat je indruk maakt als Glennis Grace komt optreden. Voor alle bruidsparen die trouwen op zaterdag 29 juni kan dat zomaar werkelijkheid worden: die dag slaat Glennis aan het wedding crashen.

Glennis Grace zingt I Will Always Love You als verrassing bij huwelijk

En dat is met een bijzondere reden: het is deze week precies 45 jaar geleden dat Whitney Houston haar prachtige I Will Always Love You uitbracht. Sindsdien is het lied één van de meest iconische liefdesliedjes ooit gemaakt. Ook veel bruidsparen weten het te waarderen, want het lied staat in het rijtje van meest gedraaide nummers op bruiloften.

Reden genoeg voor Glennis Grace om I Will Always Love You niet alleen te zingen tijdens haar grootse concerten in Rotterdam Ahoy, maar ook tijdens de huwelijksceremonies en huwelijksfeesten van iedereen die vindt dat dit nummer niet op hun bruiloft mag ontbreken.

‘Whitney wist niet alleen hele stadions te betoveren, haar muziek raakt juist ook op de meest intieme momenten,’ aldus Glennis. ‘Ik vind dit ontzettend bijzonder en wil ook dit talent van Whitney eren door op 29 juni een bruidspaar te verrassen met een vertolking van haar prachtige lied I Will Always Love You.’

29 juni 2019: de dag van een onvergetelijke trouwdag

Bruidsparen die op zaterdag 29 juni elkaar het jawoord geven, maken vanaf vandaag kans op een uniek en eenmalig optreden van Glennis Grace tijdens hun huwelijksceremonie. Dus bruidsparen, bruidsmeisjes en ceremoniemeesters opgelet: je kunt de bruiloft nu opgeven, en wel hier. Let wel: het gaat hier om een verrassing, dus de winnaars weten het. Ha, hoe leuk is dat?

WHITNEY – a tribute by Glennis Grace

Is de trouwdag al helemaal volgepland en past een optreden van Glennis er écht niet tussen, maar wil je de show niet missen? Leuk nieuws: op 6 en 8 september eert Glennis Grace haar grote voorbeeld Whitney Houston tijdens WHITNEY – a tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy.

20 jaar na Whitney Houstons laatste optreden in Rotterdam Ahoy eert Glennis Grace met WHITNEY – a tribute by Glennis Grace de prachtige en tijdloze muziek van Whitney Houston. Samen met vrienden en collega’s die de liefde voor deze muziek met haar delen, zal zij het beste uit het repertoire van deze muzieklegende ten gehore brengen. Een ode aan een van ’s werelds grootste zangeressen aller tijden, een trip down memory lane, een onvergetelijke avond. WHITNEY – a tribute by Glennis Grace is op vrijdag 6 en zondag 8 september 2019 te zien in Rotterdam Ahoy. Tickets kun je via VIVA’s voordeelpagina bestellen.

