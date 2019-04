Een bruidsmeisjes jurk voor je hond? Deze webshop verkoopt ze – géén grap

Je kunt je bruiloft net zo gek maken als je zelf wil. De één kiest voor een allesbehalve conventionele bruidsjurk, de ander gaat voor een over-de-top locatie. Maar mocht je nu echt uit de band willen springen, kroon je viervoeter dan als bruidsmeisje. En dat moet in stijl natuurlijk. Zo bestaan er nu bruidsmeisjes jurken voor honden, écht waar.

Schattig idee of een beetje, eh, krankzinnig?

Bruidsmeisjes jurk… voor je hond

Dit zijn van die dingen waarbij we niet zo goed weten wat we ervan moeten vinden, maar des te grager met je willen delen. Een webshop op Etsy, genaamd The Posh Paws Company, verkoopt momenteel bruidsmeisjes jurken voor (kleine) honden. De jurken zijn gemaakt van satijn en komen in twaalf verschillende kleuren én vijf maten. De prijzen liggen tussen de 80 en 148 dollar (afhankelijk van de maat). Het is zelfs mogelijk je eigen stof op te sturen, zodat het bedrijf een hondenjurkje op maat kan maken – precies in de stijl van je bruiloft.

Heb je geen idee wat je je erbij moet voorstellen? Kijk mee.

En, zou jij overwegen om je hond een bruidsmeisjes jurk te laten dragen?

Bron: Her.ie | Beeld: iStock, The Posh Paws Company