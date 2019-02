Bruiloft op komst: eerste First Dates-stel stapt in huwelijksbootje

Na hun deelname aan het tv-programma First Dates een jaar geleden, gaat het nog steeds opperbest met de relatie van de 24-jarige Noëlle en de acht jaar oudere Kevin. Inmiddels woont het stel samen in Amsterdam en is er nog meer goed nieuws te melden. ‘We gaan trouwen!’

Noëlle en Kevin werden allebei voor de grap opgegeven voor First Dates door vrienden. ‘Het had best gekund dat we elkaar tegen waren gekomen, maar dat is nooit gebeurd. Dat terwijl we om de hoek bij elkaar woonden. Ik vind dat de matchmakers van First Dates ons knap aan elkaar hebben gekoppeld,’ vertelt Kevin aan BNNVARA.

‘Ik wil nooit meer anders’

Of trouwen niet wat snel gaat? Het stel vindt van niet. Kevin: ‘Ik heb een hartaandoening dus dat maakt dat de situatie wel anders is dan normaal. Het is heel cliché, maar er kan niks tippen aan dit gevoel. Ik wil nooit meer anders.’

Minder leuke eigenschap

Een trouwdatum heeft het stel nog niet, maar intussen heeft Noëlle al wel een trouwjurk gekocht én een getuige gestrikt. ‘Ik ben heel enthousiast. Dat is trouwens ook een eigenschap die Kevin iets minder leuk vindt aan mij. Ik kan me er gelijk helemaal instorten.’

Bron: ANP