Wij introduceren u: budget bingen, gratis films die nu op Youtube staan

Er is natuurlijk van alles te zien op YouTube, als het gaat om korte films, leuke tutorials en (irritant!) geripte series en films die dan een standje langzamer zijn gezet zodat het minder snel wordt ontdekt. Nee, Black Panther staat er niet op, maar wel een paar toffe films die perfect zijn voor budget bingen. Maar snel, want morgen zijn ze er misschien weer vanaf! (gelukkig is er dan nog altijd Netflix, hihi)

Lolita

Lolita, naar het beroemde boek, hoort wel in je klassiekerslijstje thuis. Dit is een wat nieuwere versie, uit 1997. De échte oude Lolita van Stanley Kubrick, is wel net even wat meer een must-see. Maar deze gaat er net wat makkelijker in.

Frank

Een beetje een bizarre, maar ook verdomd grappige film met een een muzikant die zijn grote maskerhoofd nooit afzet. Met Michael Fassbender als Frank. En met Maggie Gyllenhaal, wat een reden en sich is om de film te kijken.

In The Army Now

Dit is geen film voor als je denkt een serieuze oorlogsfilm te gaan kijken. Dit is wel een lekker flauwe comedy over twee vrienden die het leger in gaan. In The Army Now is een beetje van het kaliber Wayne’s World. Maar met een zak chips erbij, why not. Dat noemen wij dus budget bingen.

Lord of the Flies

Dit boek stond misschien wel op je leeslijst op de middelbare school, want het is een topverhaal en een niet al te dik boek. Simpel: een vliegtuig met kinderen stort neer op een onbewoond eiland. In de jungle ontstaat een nieuwe hiërarchie tussen de kinderen, die zo onschuldig niet zijn. Lord of the Flies is ook zo’n verhaal dat de inspiratie vormde voor veel hedendaagse films.

Pickup on South Street

Een film uit 1953, uit het genre ‘film noir’. Dus verwacht mannen met hoeden, duistere blikken van mysterieuze dames en lange schaduwen. Deze heel aardige film met o.a. Thelma Ritter werd zelfs nog in Nederland vertoont. De film is nogal anticommunistisch (dat was reuze in toen), en gaat over een communistische spion, detectives, afluisterpraktijken… de hele mikmak.

Jessica’s Room

Een film uit 2013 die maar liefst een 3.4 scoorde op IMDB. Echte bagger over een huis dat behekst, vervloekt, bespookt en nog van alles is. Uit de hand gefilmd, reuze hip toen. Complete bagger, maar hee, een mooie cursus ‘hoe gouden formules verneukt kunnen worden’.

Body Snatchers

Body Snatchers uit 1993 is een film over een tienermeisje en haar vader die ontdekken dat er op een militaire basis wordt gerotzooit met klonen van aliens. Mensen worden ingewisseld voor alien-klonen en dat loopt natuurlijk helemaal mis.

31/2 Minutes

Een docu uit 2015 die ingaat op het doodschieten van een jonge knul, Jordan Russel Davis. hij werd in 2012 neergeschoten nadat hij muziek draaide in zijn auto. De man die hem met 10(!) kogels neerschoot dacht dat Davis een geweer had. Deze docu kijkt naar wat er allemaal is gebeurd. Aangekocht door HBO na succes op Sundance, een belangrijk filmfestival. Deze film zat aan het begin van de beweging waarvan When They See Us ook een onderdeel van is.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Oudje alweer, deze versie uit 1990. Inmiddels is Teenage Mutant Ninja Turtles toe aan z’n zoveelste reboot, maar deze is gratis, HA!