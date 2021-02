Veelvoorkomend is het niet, dat een door een vrouw gestart bedrijf naar de beurs gaat. Hoe geëmancipeerd de zakenwereld ook pretendeert te zijn, het tegendeel is anno 2021 helaas nog steeds waar. Whitney schrijft met haar datingapp dan ook geschiedenis.

Vorige week bracht ze Bumble naar de beurs, en niet zonder succes. De slechts 31-jarige blondine wist met de app 2.2 miljard dollar binnen te halen door investeerders, waardoor ze op 31-jarige leeftijd miljardair is geworden. Het resultaat? De eervolle titel van jongste selfmade miljardair ever én de jongste vrouwelijke CEO die in Amerika naar de beurs ging met een eigen bedrijf. Als we de term girlboss nog moeten uitleggen, dan is dit wel de definitie.

Today, @Bumble becomes a public company. This is only possible thanks to the more than 1.7 billion first moves made by brave women on our app — and the pioneering women who paved the way for us in the business world. To everyone who made today possible: Thank you. #BumbleIPO 💛🐝 pic.twitter.com/OMLNGNvECB

— Whitney Wolfe Herd (@WhitWolfeHerd) February 11, 2021