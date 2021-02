Waar ik als kinderloze eind-twintiger absoluut niet begrijp dat mensen een zwangerschap überhaupt leuk vinden (misselijkheid, geen filet American, ossenworst én geen alcohol is nog wel te overzien, maar dan die beválling – ik krijg al pijn in m’n kruis als ik eraan denk), blijkt er dus een flink groep dames te zijn die verslaafd is aan de zwangerschap. Er is zelfs een naam voor: Bumpaholics.

In 2009 werd de term in Amerika geïntroduceerd: de Bumpaholic. Iemand die verslaafd is aan zwanger zijn. Niet eens zo zeer het zwanger zijn, maar de invloed van feel good hormonen en de euforie van een zwangerschap. Waar ik vooral de negatieve kanten zie, lees ik op internet veel positieve verhalen. Het doet psychologisch veel met je, je hormonen zijn helemaal van slag. Dat blijken mensen prettig te vinden.

Waarom verslaafd aan zwanger zijn?

Onze collega’s van Women’s Health USA geven aan dat een verslaving aan zwangerschappen inderdaad een ding is, maar dat het niet hetzelfde is als bijvoorbeeld een alcoholverslaving. ‘Mensen die verslaafd zijn aan zwangerschap vullen letterlijk een leegte in zichzelf op, net zoals alcoholisten en drugsverslaafden dat doen, maar dan om een psychologische leegte op te vullen’, legt psychiater Carole Lieberman uit aan het blad. ‘Je wilt een doel hebben in het leven, je wilt je minder alleen voelen.’

En voor sommige mensen vullen baby’s die leegte op. Kinderen zijn afhankelijke wezen en ze geven de persoon die de baby krijgt een duidelijk identiteit. ‘Bumpaholics krijgen kinderen om hun onzekerheidsgevoelens te maskeren’, zegt therapeut Bonnie Eaker Weil tegen Women’s Health. De baby als oplossing kan een terugkerend iets worden. Als een kind meer onafhankelijk wordt, gebeurt namelijk weer hetzelfde. ‘De moeder voelt zich misschien verlaten en wil die leegte weer opvullen met een nieuwe baby’, zegt Lieberman. Maar het is niet alleen onzekerheid en het opvullen van een leegte. Weil: ‘Oxytocine komt vrij bij seks, borstvoeding, geboorte én zwangerschap. Zwanger zijn zorgt dus voor een ‘baby-love drug.’

Aandacht en opvallen

Overigens kan het ook zijn dat het zwangeren gaat om aandacht. Als zwangere krijg je de hele dag aandacht. Niet alleen als je zwanger bent, ook als je een kleine bij je hebt. De waaromvraag is niet moeilijk te beantwoorden: mensen lachen naar je, organiseren babyshower voor je, je neemt meer plaats in in de wereld en mensen zien je. Je valt op. En dat is wat mensen belangrijk kunnen vinden.

Als je al deze redenen op een rijtje zet, is het niet gek dat veel vrouwen van zwanger zijn houden. Toch stoppen veel stellen bij een of twee kinderen. Vaak niet omdat het hele ouderschap toch een beetje tegenvalt, maar omdat ze weten dat kinderen ook veel geld kosten. Volgens Weil is het daarom belangrijk om, als je meer kinderen wil, je af te vragen wat daar precies de reden voor is. Is het om een leegte op te vullen, omdat je aandacht wilt of omdat je bang bent dat je partner je verlaat? Dan doe je het om de verkeerde redenen, volgens de psychiaters.

Je bent meer dan ‘alleen moeder’

Het advies van de experts is: als je het idee hebt dat je zwanger wordt om een leegte op te vullen, dan kan het goed zijn hier over te praten met iemand. En neem tijd voor jezelf: zorg dat je trots bent op iets buiten de zorg voor je kinderen. Je bent meer dan ‘alleen een moeder’.

Bron: Women’s Health, Getty Images