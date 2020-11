Dít vindt de voormalig butler van prinses Diana van ‘The Crown’

Zelfs als je geen fan bent, kan het je niet zijn ontgaan dat het vierde seizoen van ‘The Crown’ in première is gegaan. Critici zeggen dat de serie nogal afwijkt van de realiteit, maar daar is prinses Diana’s voormalig butler het niet mee eens. Integendeel.

Het laatste seizoen van The Crown doet behoorlijk wat stof opwaaien. Bronnen dicht bij de koninklijke familie zeggen dat de familie not amused is. Ze zouden zich niet herkennen in het geschetste beeld. Vooral vrienden rondom prins Charles zijn verbolgen. Paul Burrell is het daar niet mee eens. Hij was de butler van prinses Diana van 1987 tot haar dood in 1997. Hij noemt de weergave van de serie ‘accuraat’.

‘Het is de waarheid’

In het Engelse ontbijtprogramma Lorraine zegt de butler zelfs dat hij het vierde seizoen ‘het beste tot nu toe’ vindt. ‘Het is een kijkje achter de deuren van Buckingham’s Palace waarvan het paleis misschien niet wil dat je die ziet omdat het in vele opzichten de waarheid is. Het is een eerlijke en kloppende dramatisering van wat er is gebeurd.’

‘Ze is het’

De butler is ook lyrisch over Emma Corrin’s weergave van zijn voormalige werkgever. ‘Ze is het gewoon. Haar manieren, hoe ze praat en ik voel het weer helemaal opnieuw. Hoe haar persoonlijkheid achter de schermen wordt ontmanteld door mensen die er niets om geven.’

Burrell denkt overigens niet dat prins William en Harry aan de buis gekluisterd zitten. ‘Het herinnert ze teveel aan negativiteit uit het verleden.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Paul Burrell RVM (@officialpaulburrell)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red. Beeld: Brunopress