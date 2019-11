Waarschijnlijk stroomt je mailbox al over van de Black Friday-mails. Sommige merken beginnen een dagje eerder, anderen lappen alles aan de laars en maken er een Black Friday-week van. En laten we eerlijk zijn: met Sinterklaas (én kerst) in het vooruitzicht is korting op leuke hebbedingetjes best handig. Daarom hebben wij de beste deals voor je als je op zoek bent naar een leuk cadeautje.

De beste Black Friday kortingen vind je hieronder:

Fotofabriek

Mooie herinneringen moeten bewaard worden en daarom krijg je korting op een fotoboek deluxe. Met de Fotofabriek kortingscode betaal je geen € 23,99 maar € 14,99 voor een fotoboek. Dat is bijna 40% korting!

Euroflorist

Een bloemetje krijgen, of geven, vrolijkt altijd op. Bij Euroflorist worden bloemen dezelfde dag nog geleverd in het hele land door een lokale bloemist. En dan ook nog eens voor een vrolijk prijsje.

Groupon

Groupon is natuurlijk al een manier om ergens korting op te krijgen, maar voor de echte koopjesjager is dit nóg beter. Dit is namelijk korting óp Groupon. Hallo. Hoe fijn is dat? Deals die dagelijks online staan kun je nu verkrijgen met extra korting.

Happy Socks

Deze kleurrijke sokken uit Zweden zijn er voor zowel dames, heren als kids. Speciaal voor Black Friday ontvang je maar liefst 30% voordeel, plus gratis verzending. Superleuk om cadeau te geven. Inslaan dus!

