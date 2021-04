Business comes first: Kris Jenner helpt Caitlyn toch weer met carrière

Terwijl ze jarenlang gelukkig getrouwd waren én de hele Kardashian clan samen opvoedde, ging het na de scheiding bergafwaarts tussen Kris Jenner en Caitlyn. Maar nu lijkt het erop dat de twee weer goed contact hebben, want Kris voorziet haar ex weer van carrière-advies.

Kris is namelijk niet alleen de momager van al haar zes dochters, maar ook was ze jaren verantwoordelijk voor alle zakelijke stappen die Caitlyn – destijds Bruce Jenner – zette. Sinds de scheiding moest zij het zonder het netwerk van de brunette doen, maar Kris is back in business.

Kris to the rescue

Werken met je partner is een uitdaging, maar werken met je ex? Juist, dat is helemaal intens. En dus droeg Kris het stokje over aan Sophia Hutchins. De slechts 24-jarige onderneemster is inmiddels verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Caitlyns persoon, maar toch benaderde Caitlyn haar ex-vrouw weer.

De reden? De voormalig Olympisch sporter wilde een YouTube-kanaal lanceren, maar wilde hier graag de mening van haar ex over hebben. Want hoe goed haar huidige manager Sophia ook is, ook Cait weet dat er niemand is zoals Kris als het gaat om zakelijke stappen of carrière maken.

Helende samenwerking

Dat deze hulpvraag bijzonder was, vindt ook dochterlief Kim. In Keeping up with the Kardashians blikt ze terug op dit moment: ‘Ze weet duidelijk dat jij daar de beste in bent. En ik denk dat weer voor haar werken een goede manier is om de pijn te helen’, aldus Kim K.

Succes

Inmiddels is het kanaal van Cait live, en is gelijk duidelijk dat Kris het wederom bij het rechte eind had. Want ze moedigde haar aan het kanaal te starten en de eerste video met dochter Kylie is al meer dan drie miljoen (!) keer bekeken. Oh, en ze heeft al een luttele 100 duizend abonnees. You go, girl.

