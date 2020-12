Cameron Diaz onthult welke scène uit ‘The Holiday’ ze vreselijk vond

We kunnen erover discussiëren, maar ‘The Holiday’ blijft misschien toch wel de leukste kerstfilm ooit. Terwijl wij altijd warme, fuzzy gevoelens krijgen van de film, is dat voor hoofdrolspeler Cameron Diaz niet per se het geval. Vooral als ze aan één specifieke scène terugdenkt.

De scène in kwestie kostte maar liefst een week (!) tijd om te filmen. En, voor als je op ondoorgrondelijke wijze The Holiday nog niet hebt gezien hier even een #spoileralert.

‘Stop the car’

De scène waar Cameron het over heeft is namelijk de slotscène. Haar personage Amanda zit in de auto naar het vliegveld wanneer het besef indaalt dat ze de liefde van haar leven zojuist heeft achtergelaten. Dat betekent maar één ding: ze Moet Terug. En omdat simpelweg omkeren met de taxi filmisch gezien niet heel meeslepend is, zette Cam het na de legendarische woorden ‘stop the car!’ op het hollen. We zien de actrice een paar seconden door het romantisch besneeuwde Engelse landschap rennen, maar in werkelijkheid duurde die scène ongeveer een week.

Rennen op hakken

‘Oh girl‘, zegt Cameron in gesprek met Vulture. ‘Die hele scène duurde een week om te shooten. Dat stond niet eens in het script. Ze springt uit de auto en rent terug naar het vakantiehuis. Maar Nancy Meyers (scriptschrijver, red.) had bedacht dat Amanda al halverwege was. Het was niet alsof ze aan het eind van de straat stond. Ze stond al bijna op het freaking vliegveld. Ze is bijna op Heathrow en roept dan: ‘stop the car!’ En om wat voor reden dan ook, rent ze terug. Ik dacht: oké, cool. Top. Ik had letterlijk geen idee.’

‘Ze hebben maar twee shots gebruikt, maar we hebben wel tien shots gefilmd van mij rennend door verschillende velden. En ik draag die kasjmieren Valentino sjaal, een wollen trenchcoat, een kasjmieren coltrui, jeans en hooggehakte laarzen’, vervolgt de filmster. ‘Het waren allemaal lange shots ver weg van mij, een klein stipje rennend in de verte. En de muziek stond hard toen we het filmden, dus ik rende natuurlijk op het tempo van die muziek. Ik vlieg dat veld op en neer, een heuvel op langs die rij bomen. En de camera liep op een spoor terwijl ik werd gefilmd terwijl ik tussen de bomen door rende. Aan het eind van de week was ik zó fit. Ik heb denk ik iedere dag wel 11 kilometer gerend op die hakken.’

Heel knap, maar eerlijk: als je weet dat Jude Law op je staat te wachten, rent dat toch wat makkelijker.

