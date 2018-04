Melissa woont in het Canadese Montreal: ‘Er opent elke week wel wat nieuws’

Melissa Salvaggio (31) woont haar hele leven al in het Canadese Montreal. De stylist en content creator vertelt over de leukste plekken in haar stad.

Wat is er zo bijzonder aan Montreal?

‘Het is een levendige stad vol Europese en Amerikaanse invloeden. Als je langs het stadhuis of de Notre Dame Basilica wandelt, waan je je in Frankrijk. Maar door de wolken- krabbers en moderne architectuur weet je weer: we zijn in Noord-Amerika. Toch heeft de stad haar heel eigen touch. ’s Zomers vind je hippe pop-uprestaurants op elke straathoek en worden er gratis concerten gegeven.’

Wat is typisch voor de stad?

‘Het ondergrondse Montreal. Dit is een dertig kilometer lang ondergronds netwerk met allerlei winkels, hotels en bedrijven. Ideaal om de stad te verkennen bij slecht weer. In de winter draait het allemaal om maple syrup. Dan openen er in de hele stad speciale sugar shacks – kleine, houten huisjes – waar je de lekkerste gerechten met deze zoete stroop kunt proeven.’

In welke wijk woon je?

‘Le Plateau-Mont-Royal. Het is een hippe, oude buurt met karakteristieke huizen, gekleurde gevels en trappetjes. Het is een heerlijke plek om even rustig een kop koffie te drinken in een café of om uit te rusten in een park.’

Wat is de place to be?

‘De Mont Royal. Op deze heuvel vindt elke zondag de Tam Tams plaats. Dit is een gratis festival waar veel drummers en artiesten samenkomen. Je mag zelf een muziekinstrument meenemen, maar je kunt ook gewoon lekker met een wijntje en picknick van de chille vibe genieten.’

Waar ben je in het weekend te vinden?

‘In de stad. Op jacht naar de leukste vintage- kleding. De winkel Annex Vintage is momenteel mijn favoriet. Daarna zit ik meestal bij een restaurantje of café: er opent elke week wel wat nieuws.’

Leuke straatjes

Rue Saint Denis 'Als je de lokale sfeer van Montreal wilt proeven, kun je deze straat het best lopend verkennen. Bij La Gamine vind je kleding en accessoires van lokale designers. Daarna schuif je aan bij Au Festin de Babette voor de lekkerste Franse crêpes en pastries.' ruesaintdenis.ca

Rue Saint-Viateur 'Van bagelcafés tot de Japanse en Griekse keuken: er zijn veel fijne eettentjes in deze straat. Bij Chocolats Geneviève Grandbois trakteer je jezelf op chocoladetaartjes en kun je je zelfs aanmelden voor een chocoladeproeverijtje.'

Saint Henri 'De bekendste straat in deze wijk is de Rue Notre Dame West, waar je Arthur's Nosh Bar kunt vinden. Hier proef je typisch Joodse gerechten, zoals de traditionele aardappelpannenkoekjes. Ook de Atwater markt is een must visit. De markt, gehouden in een industrieel gebouw, staat bekend om de lekkerste huisgemaakte kaas en goed, vers vlees.'

Saint Laurent Boulevard 'Alle culturen komen hier samen. Dat zie je ook terug als je over de boulevard struint. Cafeden is een echte aanrader. Met zijn donkere, moderne inrichting is het geen traditioneel Vietnamees restaurant, maar dat maakt de wontons met garnalen er niet minder lekker op.'

