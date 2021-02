Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ondergetekende draagt niet vaak een pruik. Ooit waagde ik een poging tijdens carnaval, maar gooide het onding al snel aan de kant wegens jeuk en een te warm hoofd. Props voor Cardi B dus, want die laat weten er gewoon zes (!) tegelijk te dragen.

Dat onthult ze met een briljante video op Instagram, waarin de rapper zichzelf weer eens zonder opsmuk en mét zelfspot laat zien.

Looks Cardi B

Als artiest kun je tegenwoordig niet meer wegkomen met een zoetgevooisde stem alleen. Je looks en hele voorkomen is minstens zo belangrijk. En laat het maar aan Cardi B over om dit groots uit te pakken, met de meest indrukwekkende make-uplooks en mássive haar als trade mark.

Zéér volumineus haar

Ze schrikt niet weg van een pruikje hier en daar, maar één pruik is natuurlijk ook maar saai. Ze gooit volumineus haar over een andere boeg, en draagt zonder pardon zes pruiken tegelijkertijd op haar hoofd. Zes, ja.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Zes pruiken

De hairdo droeg ze niet zomaar, maar kwam tot stand voor de photoshoot voor Interview Magazine, schrijft Cardi B bij de video. ‘Dit heeft 6 pruiken in één gekost!’, schrijft ze. ‘Zes!’. De verantwoordelijke voor deze looks is haar trouwe haarstylist Mia Jackson toe, professioneel bekend als Tokyo Stylez.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Refinery29 | Beeld: Getty