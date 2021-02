Cardi B haalt uit naar iedereen die haar make-uploze gezicht ‘weird’ vindt

Geloof het of niet, maar kennelijk leeft onder sommige mensen nog steeds de illusie dat wereldsterren iedere ochtend geairbrusht en geföhnd uit bed rollen. Cardi B brengt die mensen terug in de realiteit en heeft ook een belangrijke boodschap voor ze.

Cardi B deelde afgelopen week een video waarin ze zonder make-up haar fans te woord staat. Terwijl het cool is dat de artiest ook de minder opgepoetste kant van zichzelf laat zien, kan blijkbaar niet iedereen dat waarderen. Op social media noemen mensen haar make-uploze gezicht ‘weird’. Dat pikt Cardi – terecht – niet.

Kleine vlekjes en gebarsten lippen

‘Jullie maken allemaal foto’s van me in bewegend beeld terwijl ik geen make-up draag en zeggen: ‘Oh kijk naar Cardi, ze ziet er zo raar uit zonder make-up’. Dit ben ik zonder make-up, zonder filter. Je kunt de kleine vlekjes op m’n gezicht zien, je kunt zien dat m’n lippen gebarsten zijn omdat ik er de hele nacht op heb gebeten. Ik werd 20 minuten geleden wakker en heb m’n haar nog niet geborsteld’, zegt Cardi in de video.

‘Ik blijf aan de top’

Dat Cardi er zonder make-up nog steeds goed uit ziet, is niet het punt. Ze heeft alle recht om zich zelfverzekerd te voelen zonder een laag make-up en we zouden voor de verandering misschien vrouwen de hemel in kunnen prijzen, in plaats van ze naar beneden te trekken. Gelukkig is Cardi Cardi en laat ze zich niet zo snel van haar stuk brengen.

‘Ik wil dat jullie weten dat ik goed in m’n vel zit, dat het goed met me gaat, dat ik blij ben. Mijn album doet het fantastisch en omdat jullie zoveel haat in je hart meedragen, wil je mij ook naar beneden halen. Dat lukt je niet, want ik blijf aan de top met dit natuurlijke gezicht. Make-up of niet, bitch is lookin’ good.’

Niks meer aan toe te voegen.

