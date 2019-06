Cardi B weet het zeker: ‘Ik gebruik nóóit meer cosmetische chirurgie’

Lip fillers hier, liposucties daar, wie een beetje wil meedraaien in de Amerikaanse showbizz moet niet vies zijn van cosmetische chirurgie. Toch is zangeres Cardi B van een koude kermis thuis gekomen. Zij is genoodzaakt een aantal concerten te cancellen vanwege complicaties na haar cosmetische ingrepen.

Nooit meer onder het mes, zo luidt het nieuwe motto van Cardi B. De rapper, die nooit een blad voor de mond neemt en altijd open is geweest over haar ingrepen, spuugde op Twitter haar gal over de complicaties. ‘Ik heb de afgelopen twee weken gesport als een malle, want ik ga nooit meer onder het mis. En laat me je dit vertellen, sindsdien heb ik geen hoofdpijn meer.’

Ugh I’m so mad my face got so puffy due to this fucking allergy 😒I wanted to put my wig on today😠😠 — iamcardib (@iamcardib) 12 juni 2019

Na haar bevalling van dochter Kulture was Cardi B niet tevreden over haar lichaam. Daarop volgde een borstlift en liposucties, ingrepen die niet helemaal goed gingen. Eerder postte de zangeres al een heftige foto van haar opgezwollen voeten op social media, de reden waardoor ze een aantal shows moest cancellen.

‘Kijk hoe opgezwollen mijn voeten zijn, iedere keer dat ik uit het vliegtuig kom. Mijn buik zwelt overigens nog meer op,’ schreef ze toen. ‘Tevens de reden dat ik van de dokter mijn shows moet cancellen, NIET vanwege ticket sales.’

Ze vervolgde: ‘Weet je, ik haat het om shows te cancellen, want ik hou van geld. Ik ben verslaafd aan geld en ik krijg goed betaald. Zeker voor deze shows. Ik cancel zo’n miljoen dollar nu. Maar ja, gezondheid is grotere rijkdom en mijn borsten moeten genezen.’

En daar stopt Cardi niet. Via social media waarschuwt ze mensen die cosmetische chirurgie als een quick fix willen gebruiken. ‘Ik wil uitleggen hoeveel er bij komt kijken, hoe moeilijk het proces is. Ik heb het idee dat mensen kijken naar meisjes op Instagram en denken: ‘Oh kijk, zij hebben vet laten wegzuigen en dat ging super makkelijk.’ Terwijl het juist een moeizaam proces is.’

Maar goed, gelukkig is haar hoofdpijn weg!

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images