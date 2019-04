Snappen wij helemaal, C: tranen voor Carice van Houten bij afscheid Game of Thrones

Het afscheid van Game of Thrones hakte er flink in bij Carice van Houten. Na de laatste opnames, vloeiden er tranen. ‘Dat had ik niet zien aankomen,’ vertelt de actrice in de Volkskrant.

Jarenlang speelde Carice de rol van priesteres Melisandre in de hitserie en daar komt nu met het laatste seizoen in aantocht een einde aan. ‘Ik kreeg ook zo’n lieve speech van de showrunners, de makers van de serie. Dus huilen,’ aldus de Nederlandse. ‘Ook dat besef je: jee, ik heb acht jaar in de grootste televisieserie uit de geschiedenis gezeten. Het is zo verbonden geraakt met mijn persoonlijke leven: er was altijd wel iets aan de hand als ik op de set stond.’

‘Wat doe ik hier?’

Carice vond tussentijds onder meer de liefde bij Guy Pearce, kreeg met hem een zoon en verloor haar vader. ‘Zes weken na je keizersnede een klif in Ierland op klimmen, terwijl je zo’n jaap hebt – ik zou het niet aanbevelen,’ kijkt Carice terug. ‘Ik was ook gewoon in de war: de eerste dagen weg van mijn kind, dan zit je in de trailer te kolven terwijl iedereen op je staat te wachten. Wat doe ik hier?’

Moeilijk

Nooit eerder speelde Carice met Melisandre een rol die zo ver van haar af lag. ‘Sommige acteurs vinden dat prettig, ik vond het juist moeilijk. De rol gaf me in eerste instantie niet al die zaken die ik leuk vind om te spelen: angst, zelftwijfel, tekortkomingen. Melisandre was alleen maar zeer zelfverzekerd,’ aldus de 42-jarige actrice. ‘Het is ook maar een rol. Het is niet zo dat ik zelf denk: o, dit was dé rol van mijn leven.’

In het achtste en laatste seizoen staat er nog wat te gebeuren met het personage van Carice. ‘Er moet nog iets gaan gebeuren. Ja. Misschien,’ besluit ze vertwijfeld. ‘Ik kan er niks over zeggen. Zoveel weet ik ook helemaal niet. Behalve dan hoe het met mij afloopt.’ Maar met de manier waarop ze afzwaait, is ze dik tevreden. ‘O ja, ik ben er blij mee.’

Lees ook:

De ultieme opfriscursus: zo kijk je de eerste 7 seizoenen van Game of Thrones in slechts drie uur

Bron: ANP, beeld: ANP