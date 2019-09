Carice van Houten: ‘Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt’

Carice van Houten deelt heel bewust geen foto’s van haar zoontje Monte. Dat is een bewuste keuze van de actrice, maar dat vindt ze wel ingewikkeld, vertelt ze in een interview met HP/De Tijd.

‘Dat is een ingewikkelde kwestie,’ zegt Carice over waarom de 3-jarige Monte nooit op foto’s te zien is. ‘Ik heb inderdaad nog nooit een foto van hem gepost en dat is heel bewust. Maar elke dag zie ik ook hoe andere mensen foto’s van hun kind posten en die trots voel ik óók – ik wil hem ook laten zien! Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt.’

Carice sluit dan ook niet uit dat Monte, die ze kreeg met acteur Guy Pearce, ooit toch opduikt op bijvoorbeeld Instagram. ‘Ik weet nog niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Hij heeft er ook niet om gevraagd. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij later boos zegt: ‘mama, waarom heb je geen foto’s van me gepost?’. Tot nu toe denk ik: ik laat het even zo.”