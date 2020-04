Carice van Houten deelt intieme foto van bevalling

In 2016 werd Carice van Houten (43) moeder van zoontje Monte. Nu, vier jaar later, blikt de actrice met een bijzondere foto terug op de bevalling.

Bevalling Carice van Houten

Op Instagram deelt Carice een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. “Zo’n dertig minuten voordat onze zoon werd geboren”, schrijft ze erbij, gevolgd door een hartje.

Mooie foto

Volgers reageren massaal op het kiekje en benadrukken hoe ‘mooi’ en ‘glamorous’ Carice eruitzag tijdens haar bevalling. Actrice Carolien Karthaus-Spoor en presentatrice Chantal Janzen laten veelzeggende hartjes achter onder de foto.

De tekst gaat verder onder de foto.

Voorzichtig foto’s kind

Wat opvalt is dat Carice haar zoontje eigenlijk nooit herkenbaar in beeld brengt. Zo zien we hem hooguit gefotografeerd van de achterkant, met uitzicht op zijn lange lokken. Eerder vertelde de actrice dat ze bewust nauwelijks foto’s deelt van Monte. “Elke dag zie ik ook hoe andere mensen foto’s van hun kind posten en die trots voel ik óók – ik wil hem ook laten zien! Ik heb best wel écht een heel mooi lief kindje gemaakt”, zei ze in een interview met HP/De Tijd. Toch liet ze toen al weten niet uit te sluiten in de toekomst wél kiekjes te delen van haar kind. “Ik weet nog niet zo goed hoe ik me daartoe moet verhouden. Hij heeft er ook niet om gevraagd. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat hij later boos zegt: ‘mama, waarom heb je geen foto’s van me gepost?’. Tot nu toe denk ik: ik laat het even zo.” Een tijdje geleden deelde ze al een selfie met haar zoon, maar benadrukte ze ook er voorzichtig in te blijven. “Het is niet dat hij zo lelijk is; het is een behoorlijk knap kindje”, grapte ze in Grazia. “Maar ik hou me toch in, omdat ik niet wil dat mensen ermee aan de haal gaan.”

Relatie

Carice leerde de vader van haar kind, de Australische Guy Pearce, in 2015 kennen tijdens de opnamen van de film Brimstone. De vonk tussen de twee sloeg al snel over. De liefde van Carice en Guy, die pendelen tussen Nederland en Australië, werd in augustus 2016 bezegeld met de komst van zoontje Monte.

